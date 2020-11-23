Joe Biden, Dışişleri Bakanlığı için Antony Blinken'ı seçti

Obama döneminde görev alan Blinken'ın, yeni dönemde Dışişleri Bakanı olarak çalışacağı belirtildi.

3 Kasım seçimlerinde ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, kabinesini şekillendirmeye başladı.

Ocak 2021'de Donald Trump'tan başkanlık görevini devralmaya hazırlanan Biden'ın, Dışişleri Bakanlığı için Antony Blinken'ı seçtiği kaydedildi.

Blinken, seçim kampanyası boyunca Biden'ın dış politika danışmanı olarak görev yaptı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI KOLTUĞUNA BLINKEN GEÇECEK

58 yaşındaki Blinken, eski Başkan Barack Obama'nın ikinci döneminde dışişleri bakan yardımcılığı ve Obama'nın yardımcısı olduğu dönemde ise Biden'ın ulusal güvenlik danışmanı olarak çalıştı.

Wall Street Journal'ın haberine göre, Biden'ın, salı günü Blinken'ı dışişleri bakanı olarak açıklaması bekleniyor.

"ÖNCELİĞİMİZ KORONAVİRÜSTEN KURTULMAK"

Blinken, koronavirüsle mücadelenin Joe Biden yönetiminin ilk önceliği olacağını söylemiş, "Hem içerde hem de dışarda yapmamız gereken ilk şey, koronavirüs belasından kurtulmak için çalışmaktır." ifadesini kullanmıştı.

Biden gibi dış politikada merkeziyetçiliği savunduğu belirtilen Blinken'ın, Irak ve Afganistan'daki zorluklara rağmen Amerikan askeri varlığının rolüne vurgu yaptığı kaydedildi.

ANLAŞMALARA GERİ DÖNECEK

Trump'ın ABD'yi çektiği Paris İklim Anlaşması ve İran ile nükleer anlaşmaya Blinken'ın yeniden döneceği konuşuluyor. Seçimden önce yaptığı bir açıklamada Biden'ın adayı, ilgili konulardaki görüşünü "Oyunda olmazsak, muhtemelen bu daha da sorunlu hale gelecektir." ifadeleriyle aktarmıştı.

PEKİN İLE REKABET MESAJI

Çin ile ilişkilere de değinen Blinken, Biden'ın, Pekin'in vatandaşları güçlendirmek yerine devlet kontrolünü ilerletmek için teknolojiyi kullanmasından endişe duyduğunu bildirmiş, Asya ülkesiyle rekabet mesajı vermişti.