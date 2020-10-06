Joe Biden: Erdoğan'ı Ayasofya kararını geri çekmeye çağırıyorum

Joe Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Ayasofya kararını geri çekmesi yönünde çağrı yaptı. Biden, "Müze statüsüne döndürülmeli" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Demokrat rakibi Joe Biden, ülkesinde seçime az bir zaman kala, Türkiye ve Ayasofya'ya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE'YE GÜÇ KULLANMA DA DAHİL BASKI KURULMALI"

Biden Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin "Trump yönetimi, başarılı bir diplomasi ortamının yaratılması için güç kullanma gibi tehditler de dahil olmak üzere Türkiye'ye bölgede Yunanistan'a karşı provakatif eylemlerden kaçınması için baskı uygulamalı." ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN AYASOFYA KARARINI GERİ ALMALI"

Ayasofya'nın Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ibadete açılmasına ilişkin de değerlendirme yapan Biden, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Ayasofya'yı camiye çevirme kararını geri almaya ve Ortodokslar da dahil olmak üzere herkesin eşit erişime sahip olmasını sağlayarak müze statüsüne döndürmeye çağırıyorum" dedi.