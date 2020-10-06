Dolar
7.7946
0.3863%
Euro
9.1845
0.3891%
Altın
1904.68
-0.4546%
Borsa
1153.71
-0.603%
G. Altın
478.08
0.069%
Bitcoin
83626.79
-0.1022%
29ºC
İstanbul
Puslu bulutlar 29 C

    Joe Biden: Erdoğan'ı Ayasofya kararını geri çekmeye çağırıyorum

    Joe Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Ayasofya kararını geri çekmesi yönünde çağrı yaptı. Biden, "Müze statüsüne döndürülmeli" dedi.
    • REUTERS
    • 06.10.2020 - 18:03
    • Güncelleme : 06.10.2020 - 18:03
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Joe Biden: Erdoğan'ı Ayasofya kararını geri çekmeye çağırıyorum

    ABD Başkanı Donald Trump'ın Demokrat rakibi Joe Biden, ülkesinde seçime az bir zaman kala, Türkiye ve Ayasofya'ya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

    "TÜRKİYE'YE GÜÇ KULLANMA DA DAHİL BASKI KURULMALI"

    Biden Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin "Trump yönetimi, başarılı bir diplomasi ortamının yaratılması için güç kullanma gibi tehditler de dahil olmak üzere Türkiye'ye bölgede Yunanistan'a karşı provakatif eylemlerden kaçınması için baskı uygulamalı." ifadelerini kullandı.

    "ERDOĞAN AYASOFYA KARARINI GERİ ALMALI"

    Ayasofya'nın Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ibadete açılmasına ilişkin de değerlendirme yapan Biden, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Ayasofya'yı camiye çevirme kararını geri almaya ve Ortodokslar da dahil olmak üzere herkesin eşit erişime sahip olmasını sağlayarak müze statüsüne döndürmeye çağırıyorum" dedi.

    Joe Biden: Erdoğan ı Ayasofya kararını geri çekmeye çağırıyorum #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir