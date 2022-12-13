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Joe Biden, eşcinsel evlilikleri koruma tasarısını imzaladı

Joe Biden, eşcinsel evlilikleri koruma tasarısını imzaladı

ABD'de eşcinsel evlilikleri koruma altına alan yasa Joe Biden tarafından imzalanarak yasalaştı. Biden Twitter'dan "Bu yasayı bizimle birlikte kutlayın" paylaşımı yaptı.