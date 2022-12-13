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    Joe Biden, eşcinsel evlilikleri koruma tasarısını imzaladı

    Joe Biden, eşcinsel evlilikleri koruma tasarısını imzaladı

    ABD'de eşcinsel evlilikleri koruma altına alan yasa Joe Biden tarafından imzalanarak yasalaştı. Biden Twitter'dan "Bu yasayı bizimle birlikte kutlayın" paylaşımı yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 13.12.2022 - 22:06
    • Güncelleme : 13.12.2022 - 22:28
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    ABD'de uzun süredir gündemde olan eşcinsel evliliklere yasal koruma hayata geçti.

    ABD'de kürtaj konusundaki tartışmalar kadar eşçinsel evliliklerin yasal koruma altına alınması da tartışma konusuydu.

    "Eşcinsel evlilik hakkının yasal koruma altına alınmasına yönelik" yasa tasarısı Temsilciler Meclisi'nde oy çokluğu ile kabul edildikten sonra gözler Başkan Joe Biden'a çevrildi.

    Biden imzaladı, tasarı yasalaştı

    169 "hayır" oyuna karşı, 258 vekilin "evet" oyu ile kabul edilen tasarı Başkan Biden'ın önüne geldi.

    Söz konusu yasa bugün Biden tarafından imzalandı.

    Bizimle birlikte kutlayın

    Başkan Biden imza haberini Twitter'dan videolu bir paylaşımla duyurdu.

    Biden paylaşımında "Tarihi Evliliğe Saygı Yasası tasarısı yasaya dönüştürülmesini bizimle birlikte kutlayın." ifadelerine yer verdi.

    Joe Biden, eşcinsel evlilikleri koruma tasarısını imzaladı #1

    Joe Biden, eşcinsel evlilikleri koruma tasarısını imzaladı #2


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