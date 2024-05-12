Joe Biden: Hamas rehineleri serbest bıraksaydı yarın ateşkes olurdu ABD Başkanı Joe Biden, Hamas'ın elindeki rehineleri bırakmasıyla birlikte derhal ateşkes ilan edilebileceğini belirtti.

AA

Abluka altındaki Gazze Şeridi'ne İsrail'in hava saldırıları sürerken 7 Ekim'den beri desteğini İsrail'den esirgemeyen ABD'den çeşitli açıklamalar gelmeye devam ediyor.

ABD Başkanı Joe Biden, Washington eyaletinin Seattle kentinde katıldığı bir toplantıda Gazze'deki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Hamas elindeki rehineleri serbest bıraksa yarın bir ateşkes olurdu"

Biden, herkesin gözünün Gazze'de bundan sonra ne olacağına çevrildiğini ve kendilerinin de süreci yakından izlediklerini belirterek, "Eğer Hamas elindeki rehineleri, kadınları ve yaşlıları serbest bıraksa yarın bir ateşkes olurdu." dedi.

İsrail'in, ateşkesin Hamas'ın rehineleri serbest bırakmasına bağlı olduğunu söylediğini hatırlatan Biden, bu yönde bir adım atılması durumunda ateşkesin hızla mümkün olabileceğini vurguladı.

Joe Biden, önceki gün yaptığı açıklamada Refah'a büyük bir saldırı düzenlemesi halinde İsrail'e silah yardımlarını askıya alacağını söylemişti.

Biden'ın bu açıklamasına hem ABD'de Cumhuriyetçi Parti'den hem de İsrail tarafından tepki gelmişti.

İsrail 219 gündür saldırılara devam ediyor

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı’nın son verilerine göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 943 Filistinli öldürüldü, 78 bin 572 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)