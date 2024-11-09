Joe Biden ile Donald Trump Beyaz Saray'da bir araya gelecek

AA

ABD'de tarihi seçimler geride kalırken, yeni başkan Donald Trump görevi devralmaya hazırlanıyor..

ABD Başkanı Joe Biden, ocak ayında görevi devredeceği seçilmiş başkan Donald Trump'ı Beyaz Saray'a davet etti.

13 KASIM'DA BİR ARAYA GELECEKLER

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yaptığı açıklamada, "Başkan Biden'ın daveti üzerine Biden ve seçilmiş Başkan Trump 13 Kasım'da 11.00'de Oval Ofis'te bir araya gelecekler." dedi.

Sözcü Jean-Pierre, toplantıya ilişkin daha fazla detayın ilerleyen günlerde açıklanacağını kaydetti.

İKTİDARIN BARIŞÇIL BİR ŞEKİLDE DEVRİNİN BAŞLANGICI OLACAĞI BELİRTİLİYOR

ABD'de giden başkan ile gelen başkan arasında bu tür görüşmeler geleneksel olarak yapılıyor. Bu, kısmen Amerikan demokrasisinde iktidarın barışçıl bir şekilde devrinin başlangıcına işaret ediyor.

Ancak Trump, 2020'de kaybettiği seçimlerden sonra o dönem seçimleri kazanan Biden ile böyle bir görüşme gerçekleştirmemişti.