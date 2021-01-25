Joe Biden ile Emmanuel Macron'dan ilk görüşme

Joe Biden ile Emmanuel Macron'dan ilk görüşme

İki isim, görüşmede NATO ve Avrupa Birliği ile ilişkileri ele aldı.

ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, görüşmede Biden'ın, Macron'a ABD'nin "en eski müttefiki" Fransa ile ikili bağlarını güçlendirmek istediğini söylediğine işaret edildi.

NATO VE AVRUPA BİRLİĞİ VURGUSU

ABD'nin, NATO ve Avrupa Birliği de dahil transatlantik ilişkilerini geliştirme konusundaki sözünü yinelediği aktarıldı.

İki liderin; iklim değişikliği, koronavirüs, küresel ekonomik iyileşme gibi ortak sorunları ele almada, yakın iş birliğinin gerekliliği konusunda mutabık kaldıkları belirtildi.

Çin, Orta Doğu, Rusya ve Sahel gibi dış politika önceliklerinde birlikte çalışmak konusunda hemfikir oldukları kaydedildi.