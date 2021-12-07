ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya lideri Vladimir Putin, Ukrayna'daki sınır gerilimini görüştü.

Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Biden, video-konferans yöntemiyle görüşmek için bir araya geldi.

GÜNDEM, UKRAYNA'DAKİ SINIR GERİLİMİ

Temmuz ayındaki telefon görüşmelerinden bu yana ilk temasları olan iki liderin gündemi, Ukrayna’nın doğusunda gerilim..

BIDEN, 'MERHABA SENİ TEKRAR GÖRMEK GÜZEL' DİYEREK EL SALLADI

Biden, görüşmeye “Merhaba, sizi tekrar gördüğüme sevindim. Ne yazık ki G20 zirvesinde birbirimizi görmedik. Umarım bir dahaki sefere yüz yüze görüşebiliriz” diyerek ve el sallayarak sözlerine başladı.

Joe Biden ile Vladimir Putin'in Ukrayna görüşmesi VİDEO

GÖRÜŞME 2 SAAT SÜRDÜ

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden ve Putin arasındaki görüşme 2 saat 1 dakika sürdü.

"UKRAYNA'YA HERHANGİ BİR ASKERİ MÜDAHALEDE, ABD CİDDİ YAPTIRIM UYGULAYACAK"

Görüşmeyle ilgili Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Biden'ın Putin'e, Moskova'nın Ukrayna'ya askeri bir müdahale yapması durumunda, ABD ve müttefiklerinin Rusya'ya ekonomik ve diğer alanlarda ciddi yaptırım uygulayacağını söylediği belirtildi.