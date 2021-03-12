Joe Biden karantinanın yıldönümünde konuştu

ABD Başkanı Joe Biden, ülkedeki ulusal karantinanın birinci yıl dönümünde halkına seslendi.

ABD'de ulusal karantinanın birinci yıldönümünde ulusa seslenen Biden, ülkede koronavirüsten hayatını kaybedenlerle ilgili şunları söyledi:

"VİETNAM SAVAŞI, İKİ DÜNYA SAVAŞI VE 11 OLAYLARINDA ÖLENLERİN SAYISINI GEÇTİ"

"Ülkemizde koronavirüsten ölenlerin sayısı, iki dünya savaşı, Vietnam Savaşı ve 11 Eylül olaylarında ölenlerin sayısını geçti"

Biden'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Koronavirüs salgını geçen yıl sessizlik ve cehaletle karşılandı, bu da virüsün patlak vermesine ve can kaybının artmasına neden oldu.

Asya kökenli Amerikalı kardeşlerimiz salgınla mücadelede ön saflarda yer almalarına rağmen ırkçılığa maruz kalıyorlar.

"MAYIS SONUNA KADAR TÜM AMERİKALILARA YETECEK KADAR AŞIYA SAHİP OLACAĞIZ"

Çabalarımız sayesinde önümüzdeki mayıs ayı sonuna kadar tüm Amerikalılara yetecek kadar koronavirüs aşısına sahip olacağız. Tüm eyaletlere en geç 1 Mayıs'a kadar tüm Amerikalılara koronavirüs aşılarını sunma talimatı veriyorum.

Amerikalıların koronavirüs aşısı yaptırmaları için yakınlarındaki merkezleri bulmalarına yardımcı olmak üzere bir internet sitesi oluşturacağız."