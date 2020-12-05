Salgından en kötü etkilenen ABD'nin yeni başkanı Biden, aşı ve maskeyle ilgili görüşlerini paylaştı.

ABD'de başkan seçilen Joe Biden, koronavirüs aşısının zorunlu olması gerektiğini düşünmediğini, ancak Amerikalıları "doğru şeyleri yapmak" için teşvik edeceğini söyledi.

Wilmington'da basın toplantısı düzenleyen Biden, koronavirüs aşısıyla ilgili soruları yanıtladı.

BIDEN'IN AŞI POLİTİKASI

"Aşının zorunlu olması gerektiğini düşünmüyorum" diyen Biden, ancak insanları doğru şeyi yapmaya teşvik etmek için elinden geleni yapacağını söyledi.

Joe Biden: Koronavirüs aşısı zorunlu olmamalı VİDEO

"MASKE DE ZORUNLU OLMAMALI"

Biden, ülke çapında maskelerin zorunlu hale getirilmesi gerektiğini de düşünmediğini söyledi.

'100 GÜN MASKE TAKIN' ÇAĞRISI YAPACAK

Joe Biden, başkanlık görevini devralacağı Ocak 2021'de düzenlenecek törende halktan 100 gün boyunca maske takmalarını isteyeceğini açıklamıştı. Biden ayrıca aşıyı halka açık bir şekilde olmaya istekli olduğunu söylemişti.

Virüs için ilk aşı adaylarının bu ay ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nden acil durum izni alması bekleniyor. Yetkililer, ilk dozların ön cephedeki sağlık çalışanlarına ve risk altındaki topluluklara uygulanacağını bildirdi.

TRUMP'IN AŞI DAĞITIM STRATEJİSİNDEN ENDİŞELİ

Biden, kendisinin ve ekibinin aşı dağıtım planı konusunda Trump yönetimiyle iletişim halinde olduğunu belirtti, ancak strateji konusunda endişelerini dile getirerek, "Gördüğümüz ayrıntılı bir plan yok." diye konuştu.

ABD'DE KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

Çin'in Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınında ABD merkez üsse dönüştü. Şimdiye kadar 14 milyon 774 bin 167 vakanın görüldüğü ülkede 285 bin 656 kişi hayatını kaybetti.