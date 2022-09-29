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    Joe Biden ölen senatöre seslendi: Jackie nerede

    Katıldığı bir kongrede konuşma yapan Biden, geçen ay vefat eden İndiana Kongre Üyesi Jackie Walorski için "Jackie nerede? Burada olacaktı" dedi. Beyaz Saray Biden'in hala şoku atlatamadığını açıkladı.
    • 29.09.2022 - 10:53
    • Güncelleme : 29.09.2022 - 11:33
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    Joe Biden ölen senatöre seslendi: Jackie nerede

    Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, dikkat çeken hareketleriyle gündeme geliyor.

    Geçtiğimiz günlerde konuşması sonrası kürsüden inemeyen Biden, sergilediği hareketlere dikkat çekmişti.

    Biden bu kez de Beyaz Saray'da, açlık beslenme ve sağlık konulu bir konferansa katıldı.

    Geçen ay vefat eden senatöre seslendi

    Açılış konuşmasında kafaları karıştıran Biden, geçitğimiz ay hayatını kaybeden İndiana Kongre Üyesi Jackie Walorski'ye seslendi.

    Joe Biden ölen senatöre seslendi: Jackie nerede ViDEO

    Joe Biden ölen senatöre seslendi: Jackie nerede #1

    "Jackie nerede?"

    Biden kürsüde, "Jackie, burada mısın? Jackie nerede? Burada olacaktı." şeklinde konuştu.

    Yaşanan olay sonrası büyük bir şaşkınlık yaşanırken, Beyaz Saray'dan açıklama geldi.

    "Biden şok geçirdi ve üzgün"

    Açıklamada, Biden'in vefat eden senatörün ardından şok geçirdiği ve hala üzgün olduğu aktarıldı.

    Joe Biden ölen senatöre seslendi: Jackie nerede #2


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