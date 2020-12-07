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Joe Biden, sağlık bakanını belirledi
ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, Sağlık Bakanlığı görevine Xavier Becerra'yı getireceğini açıkladı.
- AA
- 07.12.2020 - 19:20
ABD'de koronavirüs salgınında rekor sayıda vaka ve ölümlere ulaşılırken, Joe Biden sağlık ekibinde yer alacak isimleri belirledi.
Biden, California Başsavcısı Xavier Becerra'yı Sağlık Bakanlığı görevine getireceğini duyurdu.
TRUMP'I EN ÇOK ELEŞTİRENLERDEN BİRİ
Latin Amerika kökenli Becarra, görevinin ABD Senatosu'nda onaylanması durumunda salgınla mücadelede önemli rol oynayacak.
Becarra, ABD Başkanı Donald Trump ve politikalarını en fazla eleştiren isimlerden biri olarak öne çıkıyor. California eyaleti ise Trump yönetimi ve politikalarına karşı şimdiye kadar 100'den fazla dava açtı.