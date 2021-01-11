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    Joe Biden: Trump'ın görevde olmaması gerek

    Joe Biden: Trump'ın görevde olmaması gerek

    ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, koronavirüs aşısının 2. dozunu yaptırdı ve basın mensuplarının sorularını yanotladı.
    • AA
    • 11.01.2021 - 22:53
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    ABD'de koronavirüs aşısının güvenli olduğunu göstermek için ilk doz aşını 21 Aralık'ta kameralar önünde canlı yayında yaptıran Biden, 2. doz aşıyı da oldu.

    Akabinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Biden, ABD Kongresine baskının ardından 20 Ocak'taki yemin töreninin dışarıda yapılacak olmasından endişe duyup duymadığı sorusuna, ''Hayır, dışarıda yemin etmekten korkmuyorum.'' cevabını verdi.

    Joe Biden: Trump ın görevde olmaması gerek #1

    "TRUMP'IN GÖREVDE OLMAMASI GEREKİYOR"

    Biden, Kongreyi basan, insanların hayatını tehlikeye atanların yaptıklarından sorumlu tutulması gerektiğini söyledi.

    Trump'ın ABD Kongresine baskındaki rolü sorulan Biden, ''Başkan Trump'ın görevde olmaması gerektiğini açıkça söyledim, nokta.'' ifadesini kullandı.

    Joe Biden: Trump ın görevde olmaması gerek #2

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