Joe Biden, Ukrayna'ya askeri destek sözü verdi

Zelensky ile görüşen Biden, Rusya'nın saldırılarını kınadı. Biden, gereken desteği sağlamaya devam edeceklerini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'nın farklı noktalarına düzenlediği saldırıların ardından Moskova'ya tepki gösterdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile telefon görüşmesi yapan Biden, Kiev yönetimini desteklemeyi sürdüreceğini söyledi.

Kiev'e yeni yardım sinyali

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Başkan Biden, Ukrayna'ya gelişmiş hava savunma sistemleri de dahil olmak üzere kendisini savunması için gereken desteği sağlamaya devam etme sözü verdi." denildi.

Biden, Rusya'ya "maliyet yüklemeye devam etmek için ABD'nin müttefikleri ve ortaklarıyla devam eden angajmanının" altını çizdi.

"Saldırılar taahhüdümüzü güçlendiriyor"

"Bu saldırılar, Ukrayna halkının yanında olma taahhüdümüzü daha da güçlendiriyor." diyen Biden, "ABD, Rusya'nın Kiev dahil olmak üzere Ukrayna genelindeki füze saldırılarını şiddetle kınıyor. Bu saldırılar, askeri amacı olmayan hedefleri yok etti." vurgusu yaptı.

Putin'den Ukrayna'ya saldırı tehdidi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıların ardından yaptığı açıklamada Kiev'i uyarmış, "Ukrayna, Rusya'da terör saldırılarına devam etmeye çalışırsa, sert yanıtla karşılaşacak." demişti.

Öte yandan üst düzey bir Amerikalı yetkili, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da Ukrayna'ya kısa ve uzun menzilli hava savunma sistemleri sağlamayı sürdüreceklerini belirtti.

Yapılan yardımlar sıralandı

Başka bir yetkili de "Ukrayna'ya 1400'den fazla Stinger hava savunma sisteminin yanı sıra hava gözetleme ve çok görevli radarları transfer ettik.

Müttefiklerimizin kendi hava savunma sistemlerini Ukrayna'ya transfer etmelerini sağladık. Buna Slovakya'nın nisan ayında S-300 sistemi transferi de dahil." ifadelerini kullandı.

"Gerekenleri sağlamaya devam edeceğiz"

Aynı yetkili, "Ukrayna'ya kendisini savunması için gerekenleri sağlamaya devam edeceğiz." diye ekledi.

Diğer taraftan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba ile yaptığı görüşmede, Rus güçlerinin saldırılarının ardından Kiev yönetimine Beyaz Saray'ın desteğini yineledi.