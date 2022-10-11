Petrol
96.02
-0.18%
Euro
18.0197
-0.05%
Dolar
18.5848
0.05%
Altın
996.59
-0.01%
Borsa
3582
0.00%
Bitcoin
358.771
-1.68%
BTXN Coin
8.04
-11.55%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 16 C
    Joe Biden, Ukrayna'ya askeri destek sözü verdi

    Joe Biden, Ukrayna'ya askeri destek sözü verdi

    Zelensky ile görüşen Biden, Rusya'nın saldırılarını kınadı. Biden, gereken desteği sağlamaya devam edeceklerini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 11.10.2022 - 08:56
    • Güncelleme : 11.10.2022 - 09:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'nın farklı noktalarına düzenlediği saldırıların ardından Moskova'ya tepki gösterdi.

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile telefon görüşmesi yapan Biden, Kiev yönetimini desteklemeyi sürdüreceğini söyledi.

    Kiev'e yeni yardım sinyali

    Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Başkan Biden, Ukrayna'ya gelişmiş hava savunma sistemleri de dahil olmak üzere kendisini savunması için gereken desteği sağlamaya devam etme sözü verdi." denildi.

    Biden, Rusya'ya "maliyet yüklemeye devam etmek için ABD'nin müttefikleri ve ortaklarıyla devam eden angajmanının" altını çizdi.

    "Saldırılar taahhüdümüzü güçlendiriyor"

    "Bu saldırılar, Ukrayna halkının yanında olma taahhüdümüzü daha da güçlendiriyor." diyen Biden, "ABD, Rusya'nın Kiev dahil olmak üzere Ukrayna genelindeki füze saldırılarını şiddetle kınıyor. Bu saldırılar, askeri amacı olmayan hedefleri yok etti." vurgusu yaptı.

    Putin'den Ukrayna'ya saldırı tehdidi

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıların ardından yaptığı açıklamada Kiev'i uyarmış, "Ukrayna, Rusya'da terör saldırılarına devam etmeye çalışırsa, sert yanıtla karşılaşacak." demişti.

    Öte yandan üst düzey bir Amerikalı yetkili, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da Ukrayna'ya kısa ve uzun menzilli hava savunma sistemleri sağlamayı sürdüreceklerini belirtti.

    Joe Biden, Ukrayna ya askeri destek sözü verdi #1

    Yapılan yardımlar sıralandı

    Başka bir yetkili de "Ukrayna'ya 1400'den fazla Stinger hava savunma sisteminin yanı sıra hava gözetleme ve çok görevli radarları transfer ettik.

    Müttefiklerimizin kendi hava savunma sistemlerini Ukrayna'ya transfer etmelerini sağladık. Buna Slovakya'nın nisan ayında S-300 sistemi transferi de dahil." ifadelerini kullandı.

    "Gerekenleri sağlamaya devam edeceğiz"

    Aynı yetkili, "Ukrayna'ya kendisini savunması için gerekenleri sağlamaya devam edeceğiz." diye ekledi.

    Diğer taraftan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba ile yaptığı görüşmede, Rus güçlerinin saldırılarının ardından Kiev yönetimine Beyaz Saray'ın desteğini yineledi.

    Joe Biden, Ukrayna ya askeri destek sözü verdi #2


    İç çamaşırsız poza beğeni yağdı!
    Medya

    İç çamaşırsız poza beğeni yağdı!

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    Zonguldak'ta istiridye mantarı tezgahlarda yerini aldı
    Ekonomi

    Zonguldak'ta istiridye mantarı tezgahlarda yerini aldı

    Görüş Bildir