Joe Biden, yardımcısı Kamala Harris için dördüncü kez 'Başkan' dedi

Joe Biden, yardımcısı Kamala Harris için dördüncü kez 'Başkan' dedi

ABD Başkanı Joe Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e bir kez daha 'başkan' diye hitap ettikten sonra, gafını anlasa da düzelme ihtiyacı hissetmedi.

Atlanta Üniversitesi'nde yaptığı bir konuşmada, en sonuncusu geçtiğimiz aralık ayında olmak üzere daha önce en az üç kez yaptığı bir gafı tekrarlayan ABD Başkanı Joe Biden, kürsüde konuştuğu sırada Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e yeniden “Başkan” diye hitap etti.

GAFINI FARK ERTTİ, BOZUNTUYA VERMEDİ

Yaptığı gafı önce fark etmeyen 79 yaşındaki Biden, fark ettikten sonra da bu ifadesini düzeltmedi.

Biden konuşmasında ABD Kongre binasına yönelik 6 Ocak baskınına değinerek, "Geçen hafta Başkan Harris ve ben, ABD Kongresi'nin önünde durarak Amerikan tarihindeki 'öncesi ve sonrası' anlarından birine tanıklık ettik" dedi.

DAHA ÖNCE 3 KEZ "BAŞKAN" DEDİ

Biden'ın son 'Başkan Kamala' gafı geçtiğimiz ay Güney Karolina Eyalet Üniversitesi'ndeki mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada yaşanmış, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e 'Başkan' diye hitap eden ABD Başkanı, "Şaka bir yana, elbette Başkan Harris gururlu bir Howard mezunudur" ifadelerini kullanmıştı.

BIDEN'IN YAŞI NEDENİYLE HARRIS'İN ADI GEÇİYOR

ABD’nin 46. Başkanı olan 79 yaşındaki Biden, ABD tarihinde başkanlık görevini yapan en yaşlı isim olarak biliniyor.

Biden, ülke tarihinin en yaşlı lideri olarak görevine devam etse de, sağlık sorunları yaşaması durumunda kendisinin yerine geçecek kişinin Kamala Harris olması bekleniyor.

BIDEN'IN "BİLİNÇALTI" DIŞARI MI VURUYOR

Bilim insanı Sigmund Freud’un psikanaliz kuramına göre, bilinçaltına itilen düşünceler dil sürçmeleri ya da rüyalarla bilinç düzeyine çıkıyor.