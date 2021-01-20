Amerika'da seçimlerden zaferle ayrılan Joe Biden, İncil'e el basarak yemin etti ve resmen görevi devraldı.

Amerika'da tarihi gün geldi.

Donald Trump'ın görev süresi doldu ve Joe Biden düzenlenen törenle başkanlık görevini teslim aldı.

İncil'e el basarak yemin eden Joe Biden, ABD'nin 46. Başkanı oldu.

BUGÜN AMERİKA'NIN GÜNÜ

ABD Başkanı Joe Biden, yemin ettikten sonra şu açıklamaları yaptı:

"Bugün Amerika'nın günü. Demokrasinin ne kadar hassas olduğu görülmüştür ve bugün demokrasi kazanmıştır.

Birkaç gün önce şiddet başkentin temellerini sarstı ancak biz birleştik. Barışçıl yetki transferini bir kez daha başardık. Her iki partiden seleflerime teşekkür etmek istiyorum.

Joe Biden yemin etti VİDEO





DÜZELTMEMİZ GEREKEN ÇOK ŞEY VAR

Anayasamızın da ne kadar güçlü olduğunu biliyorum. Başkan Carter da aynı fikirdeydi. Kendisi burada değil ama dün telefonla konuştum. Amerika'nın hikayesi bireylere bağlı değildir. Biz halkız, bu çok büyük bir ulus. Düzeltmemiz gereken çok şey var. Şu anda belki de tarihimizin en zor dönemlerini yaşıyor. Bir yılda dünya savaşlarından daha fazla Amerikalı hayatını kaybetti.

Herkese söz veriyorum. Tüm Amerikalıların başkanı olacağım."