Joe Biden, yerlerde uyuyan Ulusal Muhafızlardan özür diledi

Yeni Başkan Joe Biden, Kongre binasında görevli askerlerin bir otoparkta uyurken çekilen fotoğraflarının eleştirilere neden olmasının ardından birlik komutanı ile görüştü.

ABD'deki yemin töreninde görev alan binlerce Ulusal Muhafız'ın, Kongre binası içerisinde ve otoparkında uyurken çekildiği fotoğraflar gündeme damga vurdu.

Yerlerde yatan askerlerin görüntüleri, tartışmaları da beraberinde getirdi.

ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ OLDU

Yaşananlar üzerine açıklama yapan bazı Ulusal Muhafızlar, Kongre polisinin kendilerini buraya yönlendirdiğini öne sürdü.

Söz konusu fotoğraflara, Cumhuriyetçi birçok isimden tepki geldi ve Joe Biden'a bu duruma bir çare bulunması için çağrıda bulunuldu.

ASKERLERDEN ÖZÜR DİLEDİ

BBC'nin haberine göre ülkenin yeni başkanı Biden ise Ulusal Muhafızların otoparkta uyumak zorunda kalması üzerine, birliğin komutanını arayarak olanlar için özür diledi ve ihtiyaçlarını sordu.