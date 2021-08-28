Joe Biden yönetiminde Pentagon ile Çin ordusu arasında ilk temas

Savunma Bakan Yardımcısı Chase, Çinli Tümgeneral Huang ile video konferans yöntemiyle bir araya geldi. İki ülke, iletişim kanallarının açık tutulmasına vurgu yaptı.

ABD ile Çin orduları arasında ilk temas gerçekleştirildi.

Pentagon, Başkan Joe Biden'ın göreve geldiği günden bu yana ilk kez Çin ordusuyla görüşmeler gerçekleştirdi.

ABD'nin Çin ile ilgili konulardaki Savunma Bakan Yardımcısı Michael Chase, geçen hafta Çinli Tümgeneral Huang Xueping ile görüştü.

İKİ ORDU ARASINDA AÇIK İLETİŞİM KANALI VURGUSU

Görüşmeye ilişkin ABD'li bir yetkili, "Güvenli bir video konferans yapmak için ABD-Çin Halk Cumhuriyeti Savunma Telefon Bağlantısını kullandılar. Her iki taraf da iki ordu arasında açık iletişim kanallarının sürdürülmesinin önemini vurguladı." dedi.

Yetkililer, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, hangi Çinli yetkilinin Austin'in mevkidaşı olduğuna dair tartışmalar olduğu için Çinli mevkidaşı ile henüz görüşmediğini söyledi.

HARRIS: ÇİN İLE ÇATIŞMA İSTEMİYORUZ

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, perşembe günü yaptığı açıklamada, rekabeti memnuniyetle karşıladıklarını ve Pekin ile çatışma peşinde olmadıklarını, ancak Güney Çin Denizi'ndeki deniz anlaşmazlıkları gibi konularda konuşacaklarını kaydetmişti.

YÜZYILIN EN BÜYÜK JEOPOLİTİK SINAVI

ABD, yıllardır ulusal güvenlik politikasının merkezine Çin ile rekabeti koymuş durumda. Biden yönetimi, Pekin ile rekabeti bu yüzyılın "en büyük jeopolitik sınavı" olarak nitelendiriyor.