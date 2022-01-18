Joe Biden'a halk desteği yüzde 33'e geriledi

Amerikan halkı, Biden'ın dış politika ve ekonominin yanı sıra koronavirüs salgınıyla mücadele alanında etkisiz kaldığını düşünüyor. Ankette Biden'a destek, en düşük seviyeyi gördü.

ABD'de 2020 başkanlık seçimlerinde halk tarafından değişim umuduyla göreve getirilen Joe Biden, seçmenler arasında hayal kırıklığına neden oldu.

Ülkede yapılan son anket, halkın sadece üçte birinin Başkan Joe Biden'ın performansından memnun olduğunu gösteriyor.

BIDEN'A ONAY YÜZDE 33

Quinnipiac Üniversitesi tarafından yapılan bir ankette, Biden'a halk desteğindeki düşüşün devam ettiği görüldü. Ankete katılanların yüzde 33'ü, Biden'ın başkanlıktaki performansını beğendiğini belirtti.

DEMOKRATLARIN DESTEĞİNİ KAYBEDİYOR

Ankete katılan Demokratların yüzde 75'i Biden'ın performansından memnun olduğunu söylerken, bağımsız seçmenlerin sadece yüzde 25'i Biden'ın performansını beğendiğini belirtti.

79 yaşındaki Biden'ın Demokratlar arasındaki onayı, geçen yıl kasım ayında yüzde 87 düzeyindeydi.

ABD BAŞKANI DÜŞÜŞ TRENDİNDE

Katılımcıların yüzde 57'si Biden'ın ekonomi performansından, yüzde 54'ü dış politikasından, yüzde 55'i ise koronavirüs ile mücadelesinden memnun olmadıklarını aktardı.

ARTAN BENZİN FİYATLARI, ENFLASYON...

Biden yönetimi, son dönemde artan benzin fiyatları, son 39 yılın zirvesindeki enflasyon ve koronavirüs vakalarının en yüksek seviyeye ulaşması nedeniyle sıkça eleştiriliyor ve anketlerde destek kaybediyor.

HILLARY CLINTON'DAN ADAYLIK SİNYALİ

Öte yandan 2016 başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Donald Trump'a karşı kaybeden Hillary Clinton, son dönemde yönetimi eleştiren açıklamalarıyla Demokratların gelecek seçimlerdeki adayı olmak için göz kırpıyor.

Donald Trump'ın da yeniden adaylık sahnesine çıkmak istemesi, 2024 seçimlerinde bir kez daha Clinton-Trump çekişmesinin yaşanması ihtimalini artırıyor.

ARA SEÇİMLER SORULDU

8 Kasım 2022'de ABD'de ara seçimler yapılacak. Temsilciler Meclisi'nin tamamı, Senato'nun ise üçte ikisi seçilecek.

Demokratlar, Kongre'nin her iki kanadında çoğunluğu 2020 seçimlerinde sağlarken, söz konusu ankette bu soru da gündeme geldi.

TEMSİLCİLER MECLİSİ VE SENATO'DA GÖRÜLMEK İSTENEN TABLO

Ankete katılanların yüzde 43'ü Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu ele geçirmesini isterken, yüzde 42'nin yanıtı Demokratlar oldu.

Yine yüzde 45'lik kesim, Cumhuriyetçilerin kontrolünde bir Senato görmek istediklerini söyledi, yüzde 41 ise Demokratlar dedi.

Joe Biden, konferansta uyudu ViDEO