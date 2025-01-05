AA

ABD Başkanı Joe Biden, görev süresinin dolmasına az bir zaman kala tepki çeken faaliyetlerine devam ediyor.

Biden, son olarak ABD'de verilen en yüksek sivil onuru temsil eden Başkanlık Özgürlük Madalyası'nı tartışmalı isimlere dağıttı.

Madalya'yı alan isimler ve Başkan Biden, sosyal medya üzerinde eleştirilerin hedefi oldu.

"ÜLKEMİZ ÜZERİNDE İZ BIRAKTINIZ"

Beyaz Saray'da yapılan törenle birlikte 19 kişiye madalyaları takdim eden Biden, burada yaptığı konuşmada, "Hep birlikte ülkemiz üzerinde inanılmaz güzel bir iz bıraktınız." dedi.

Biden'ın başkan olarak son kez katıldığı madalya töreninde; spor, sanat, müzik ve sinema dünyası gibi kadar farklı alanlardan nişana layık görülen 19 kişi onurlandırıldı.

SİNEMA DÜNYASI'NDAN FUTBOLCULARA

Ödül alanlar arasında eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Amerikalı milyarder George Soros adına Alex Soros, sinema dünyasından Micheal J. Fox ve Denzel Washington, futbolcu Lionel Messi, basketbolcu Magic Johnson ve İrlandalı rock grubu U2'nin solisti Bono yer aldı.

Gazze'de insani yardımlarıyla öne çıkan Dünya Merkez Mutfağı Direktörü Jose Andres de ödül alanlar arasında bulundu.

ÖDÜL ALAN İSİMLER

Ödül alan diğer isimler ise şu şekilde sıralandı: