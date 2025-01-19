Joe Biden'dan ateşkes açıklaması

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırım yaptığı Gazze'de tarihi anlar..

Kanlı saldırıların ardından Katar'ın başkenti Doha'daki müzakerelerde İsrail ve Hamas, Gazze'de ateşkese mutabık kalındı..

46 binden fazla sivilin katledildiği Gazze'de anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte bölgede esir takası başladı..

ABD Başkanı Joe Biden, 3 İsrailli esirin Hamas tarafından teslim edilmesinin ardından kameraların karşısına geçti.

"BİZİM DESTEĞİMİZLE ATEŞKES SAĞLANDI"

Başkanlığının son gününde açıklama yapan Biden "Bizim desteğimizle ateşkes sağlandı" dedi.

"BÖLGEDE ÖZGÜR HÜKÜMETLER KURULUYOR"

Müzakerelerin kolay olmadığını da belirten Biden, şunları söyledi:

Tabii ki müzakereler hiç kolay değildi, büyük baskılar yaptık hem İsrail'e hem Hamas'a.



Binlerce yardım konvoyu Gazze'ye giriş yapıyor.



Mısır, Katar arasında ateşkes için bir koordinasyon ortaya koydum. Benim dahil olduğum en zor müzakerelerden biriydi. Birçok kişi takipçisi oldu ve kolay bir yol olmadı. İsrail ve Hamas arasındaki gerginlik çok yüksekti.



Bizim hassas diplomasimiz bu başarının yolunu açmış oldu. Bazı taraflar bizim İsrail tarafına daha çok destek verdiğimizi söylese de aslında bizim amacımız demokratik bir ABD diplomasisi yürütmekti.



İsrail'in yaptığı çalışmalar bir şekilde başarılı oldu biliyorsunuz ki, İsrail ve Lübnan arasında yaptığımız arabuluculuk ile ateşkesi sağlamış olduk .Lübnan'da bugün Hizbullah olmadan da başarılı bir tablo görebiliyoruz.



İran tarihinin en zayıf günlerini yaşıyor.. Suriye Esad'sız bir yönetim kuruyor..



Bölgede özgür hükümetler kuruluyor, bölgede ülkeler şu anda artık sağlıklı bir geleceği arıyor..



İsrail'e desteğimiz devam edecek.