Joe Biden'dan Çin'e 'Tayvan' uyarısı

ABD Başkanı Biden, Çin'in Tayvan'a saldırması durumunda buna askeri karşılık vereceklerini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Japonya'da açıklama yaptı.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile görüşen Biden'dan flaş bir açıklama geldi.

Biden, Çin'in Tayvan'a saldırması durumunda buna askeri karşılık vereceklerini söyledi.

"Tayvan'ı savunacağız"

Biden açıklamalarında, "Böyle bir taahüt verdik. Tek Çin politikasına katılıyoruz buna imza attık. Ancak Tayvan'ın zorla alınabileceği fikri uygun değil. Tayvan'ı savunacağız" dedi.

Biden ayrıca böyle bir olayın olmamasını ve denenmesini de beklediğini sözlerine ekledi.