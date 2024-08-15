Joe Biden'dan güldürmeyen şaka: İş arıyorum Dijital içerik üreticilerinin oluşturduğu ekonomiye ilişkin konferansa ev sahipliği yapan Beyaz Saray'da, ABD Başkanı Joe Biden'ın katılımcılara yaptığı şaka gündem oldu.

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Haber Merkezi

Beyaz Saray Dijital Strateji Ofisinin ilk kez düzenlediği "İçerik Üreticisi Ekonomi Konferansı"nda 100'e yakın dijital içerik üreticisi ile sektör profesyonelleri bir araya geldi.

ABD Başkanı Joe Biden da gizlilik, adil ödeme, yapay zeka ve ruh sağlığı gibi dijital içerik üretim ekonomisindeki önemli konuların ele alındığı konferansa katıldı.

İlk olarak katılımcılarla özçekim yapan Biden, içerik üreticilerine "Gelecek sizsiniz" dedi.

BIDEN'DAN "İŞ ARIYORUM" ŞAKASI

Bugünlerde daha fazla insanın içerik üretme işine girmek istediğini belirten Biden, içerik üretimi ekonomisinin değerinin 250 milyar dolar olduğunu ve bunun gelecek birkaç yıl içinde iki katına çıkmasının beklendiğini aktardı.

Biden, içerik üreticilerinin iletişim kurma şeklinin tüm dinamiği değiştireceğini düşündüğünü belirtti.

Başkan Biden, katılımcılarla şakalaşarak, "Bu yüzden sizi Beyaz Saray'a davet ettim çünkü iş arıyorum" diye ekledi.

Biden'ın yaptığı bu şaka, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.