Joe Biden'dan Netanyahu'ya ateşkes çağrısı ABD’li yetkililere dayandırılan haberde, Başkan Joe Biden’ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, Netanyahu’ya Gazze Şeridi’nde 3 günlük ateşkes çağrısında bulunduğu öne sürüldü.

AA & Ensonhaber

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 33'üncü günde de hız kesmiyor.

Bu süreçte İsrail'in yanında saf tutan bir ülke de ABD oldu.

ABD Başkanı Joe Biden, kargaşanın ilk günlerinden bu yana İsrail'e her türlü desteği sağladı.

Ancak devam eden sürece dünyanın dört bir yanından ateşkes çağrıları devam ediyor.

Biden'dan Netanyahu'ya ateşkes çağrısı

ABD basınının ABD’li yetkililere dayandırdığı haberde, Joe Biden’ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, Gazze Şeridi’nde 3 günlük ateşkes çağrısında bulunduğu ileri sürüldü.

Biden’ın Netanyahu’ya ateşkesin Gazze Şeridi’nde tutulan esirlerin serbest bırakılmasına yardımcı olacağını söylediği ifade edilen haberde, İsrail ve Katar'ın Hamas'ın 10-15 rehineyi serbest bırakacağı ve 3 günlük arayı tüm rehinelerin kimliklerini doğrulamak için kullanacağı bir teklifi tartıştıkları aktarıldı.

Haberde ayrıca, Netanyahu'nun Hamas'a güvenmediğini ve rehinelerle ilgili bir anlaşmaya hazır olduklarına inanmadığını söylediği belirtildi.

"Taktiksel duraklama ihtimali"

Biden ile Netanyahu’nun dün yaptığı telefon görüşmesine ilişkin Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, "İki lider, sivillere devam eden çatışma alanlarından güvenli bir şekilde ayrılmaları için fırsat verilmesi, insani yardımların ihtiyaç sahibi sivillere ulaşması ve rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak için taktiksel duraklama ihtimalini tartıştı.” denilmişti.