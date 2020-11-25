Joe Biden'dan Obama'nın üçüncü dönemi olmayacağız mesajı

ABD'nin yeni Başkanı Biden, kendi yönetiminin Obama'dan farklı olacağını ifade etti.

ABD'nin 46. başkanı seçilen Joe Biden, eski Başkan Barack Obama'nın devamı olacağı söylentilerine yanıt verdi.

NBC News'e açıklamalarda bulunan Biden, ülkesinin tüm kesimini temsil edeceği söyledi.

OBAMA'NIN DEVAMI DEĞİLİM MESAJI

Sunucunun, üçüncü bir Obama dönemi yaratmaya çalışıp çalışmadığı sorusuna yanıt veren Biden, "Bu üçüncü Obama dönemi değil." dedi.

TRUMP'A ELEŞTİRİ: YALNIZ AMERİKA OLDUK

Obama döneminde karşılaştıklarından tamamen farklı bir dünya ile karşı karşıya olduklarını dile getiren Biden, mevcut Başkan Donald Trump'ın "Önce Amerika" politikasını eleştirdi.

Joe Biden, Trump'ın benimsediği politikanın ülkeyi "Yalnız Amerika" yaptığını savundu.

Joe Biden: Obama'nın üçüncü dönemi değiliz ViDEO