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- Joe Biden'dan Obama'nın üçüncü dönemi olmayacağız mesajı
Joe Biden'dan Obama'nın üçüncü dönemi olmayacağız mesajı
ABD'nin yeni Başkanı Biden, kendi yönetiminin Obama'dan farklı olacağını ifade etti.
- Haber Merkezi
- 25.11.2020 - 10:37
- Güncelleme : 25.11.2020 - 11:44
ABD'nin 46. başkanı seçilen Joe Biden, eski Başkan Barack Obama'nın devamı olacağı söylentilerine yanıt verdi.
NBC News'e açıklamalarda bulunan Biden, ülkesinin tüm kesimini temsil edeceği söyledi.
OBAMA'NIN DEVAMI DEĞİLİM MESAJI
Sunucunun, üçüncü bir Obama dönemi yaratmaya çalışıp çalışmadığı sorusuna yanıt veren Biden, "Bu üçüncü Obama dönemi değil." dedi.
TRUMP'A ELEŞTİRİ: YALNIZ AMERİKA OLDUK
Obama döneminde karşılaştıklarından tamamen farklı bir dünya ile karşı karşıya olduklarını dile getiren Biden, mevcut Başkan Donald Trump'ın "Önce Amerika" politikasını eleştirdi.
Joe Biden, Trump'ın benimsediği politikanın ülkeyi "Yalnız Amerika" yaptığını savundu.
Joe Biden: Obama'nın üçüncü dönemi değiliz ViDEO