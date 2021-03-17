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Joe Biden'dan Putin'e sert sözler: O bir katil

Joe Biden'dan Putin'e sert sözler: O bir katil

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'katil' olduğunu ve ABD seçimlerine müdahale ettiği için 'bedel ödeyeceğini' söyledi.