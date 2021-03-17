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    Joe Biden'dan Putin'e sert sözler: O bir katil

    ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'katil' olduğunu ve ABD seçimlerine müdahale ettiği için 'bedel ödeyeceğini' söyledi.
    • AA
    • 17.03.2021 - 14:30
    • Güncelleme : 17.03.2021 - 14:33
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    Joe Biden'dan Putin'e sert sözler: O bir katil

    Amerikan televizyon kanalı ABC News'ten George Stephanopoulos'a açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında çok sert bir açıklama yaptı.

    Biden,  Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir katil olduğunu düşündüğünü söyleyerek, "ABD seçimlere müdahalede bulunma girişiminin bedelini ödeyecek" ifadelerini kullandı.

    Ayrıntılar gelecek...

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