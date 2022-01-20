Joe Biden'dan Rusya'ya Ukrayna uyarısı

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı harekete geçeceğini tahmin ettiğini söyleyen ABD Başkanı Biden, böyle bir durumda ABD'nin hiç görülmemiş yaptırımlar uygulayacağını söyledi.

Dünyanın gündeminde Ukrayna-Rusya gerilimi var.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Ukrayna’nın başkenti Kiev’de, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile görüşmesinin ardından, Başkan Joe Biden da konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

RUSYA UKRAYNA'YI İŞGAL EDECEK

Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğini tahmin ettiğini söyledi.

Biden, "Benim tahminime göre Rusya, Ukrayna konusunda hareket edecek. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması durumunda hiç görmediği yaptırımlar uygulanacak. Putin'in Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Polonya ve Romanya'da asker sayımızı artıracağız" dedi.

"NATO'YU BİR ARADA TUTMALIYIZ"

NATO'yu bir arada tutmanın çok önemli olduğunu vurgulayan Biden, şunları söyledi:

"NATO içinde farklılıklar var. Herkesin aynı fikirde olduğundan emin olmalıyım. Rus askerlerin sınırı geçerek Ukrayna askerlerini öldürdüğü durumda bu her şeyi değiştirir. Ancak NATO cephesinde tam bir birlik sağlamamız, Putin'in ne yaptığına, ne ölçüde yapacağına bağlı."