Euro
15.2385
-0.03%
Dolar
13.4320
0.05%
Altın
795.0500
-0.09%
Borsa
2,042.08
3.14%
Bitcoin
570.753
-1.59%
BTXN Coin
33.22
0.51%
1ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 1 C

    Joe Biden'dan Rusya'ya Ukrayna uyarısı

    Rusya'nın Ukrayna'ya karşı harekete geçeceğini tahmin ettiğini söyleyen ABD Başkanı Biden, böyle bir durumda ABD'nin hiç görülmemiş yaptırımlar uygulayacağını söyledi.
    • AA
    • 20.01.2022 - 01:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Joe Biden'dan Rusya'ya Ukrayna uyarısı

    Dünyanın gündeminde Ukrayna-Rusya gerilimi var.

    ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Ukrayna’nın başkenti Kiev’de, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile görüşmesinin ardından, Başkan Joe Biden da konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

    RUSYA UKRAYNA'YI İŞGAL EDECEK

    Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğini tahmin ettiğini söyledi.

    Biden, "Benim tahminime göre Rusya, Ukrayna konusunda hareket edecek. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması durumunda hiç görmediği yaptırımlar uygulanacak. Putin'in Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Polonya ve Romanya'da asker sayımızı artıracağız" dedi.

    "NATO'YU BİR ARADA TUTMALIYIZ"

    NATO'yu bir arada tutmanın çok önemli olduğunu vurgulayan Biden, şunları söyledi:

    "NATO içinde farklılıklar var. Herkesin aynı fikirde olduğundan emin olmalıyım. Rus askerlerin sınırı geçerek Ukrayna askerlerini öldürdüğü durumda bu her şeyi değiştirir. Ancak NATO cephesinde tam bir birlik sağlamamız, Putin'in ne yaptığına, ne ölçüde yapacağına bağlı."

    Joe Biden dan Rusya ya Ukrayna uyarısı #1


    Görüş Bildir