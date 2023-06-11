Joe Biden'dan sapkın zihniyete destek Ülkede okullarda ve kiliselerde çocuklara dayatılan sapkın zihniyete Beyaz Saray ev sahipliği yaptı. ABD Başkanı Joe Biden’ın katıldığı etkinlikte, yeni yasaların çıkacağının sinyalleri de verildi.

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ABD Başkanı Joe Biden, tepki çeken bir etkinliğe imza attı.

Sapkın LGBT terörüne karşı dünya çapında tepkiler sürüyor.

Öyle ki bu düşüncenin özellikle çocuklar üzerindeki etkisi büyük bir endişeye neden oluyor.

Bu kapsamda sapkın zihniyetle mücadele edilirken, Beyaz Saray söz konusu düşünceye adeta ev sahipliği yaptı.

Bugüne kadarki en görkemli bir etkinliğin düzenlendiği sözde 'onur ayı' kutlamasına katılan Joe Biden, burada övgüler yağdırdı.

Öte yandan açıklamalarında, yeni yasaların çıkacağını da ilan etti.

"Kalpsiz yasaya karşı direnmemiz lazım"

Biden, "Bazı eyaletlerde trans çocukları hedef alan yüzlerce kalpsiz yasaya karşı direnmemiz lazım." ifadeleriyle çocuk istismarını meşru gören sapkınlığa adeta sahip çıktı.

Sözlerini skandal ifadelerle sürdüren Biden, "Lider ve başkan olarak, trans bireylerin ABD ordusunda hizmet vermesine yönelik yasağı kaldırmış olmaktan gurur duydum." dedi.

Beyaz Saray'dan paylaşımlar

Öte yandan etkinlik sonrası Beyaz Saray’ın resmi sosyal medya hesabında da paylaşımlar sürdü.

Etkinliğe dair paylaşılan görseller, ‘Beyaz Saray’dan mutlu gurur’ başlığı ile paylaşıldı.

"Amerika gururlu bir ülkedir"

Joe Biden ise yaptığı paylaşımda, "Bugün Halkevi – sizin eviniz – ülkeye ve dünyaya net bir mesaj gönderiyor. Amerika gururlu bir ülkedir." notunu ekledi.

Ne olmuştu

Geçtiğimiz günlerde ABD’nin California eyaletinde, okullarda haziran ayının ‘onur ayı’ olarak kabul edilmesine yönelik toplantı düzenlenmişti.

Toplantı sırasında karşıt gruplar arasında kavga çıkmıştı. Sapkın LGBT destekçisi gruplar, ellerinde gökkuşağı sembolleri ile tasarıya destek verirken, aileler ‘çocuklarımızı rahat bırakın’ yazılı pankart ve tişörtlerle tasarıyı protesto etmişti.