Joe Biden'dan siyasi misillemelere engel: Af çıkardı

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ABD’nin yeni başkanı Donald Trump, bugün yemin ederek göreve başlayacak.

Seçim zaferi sonrası yaptığı açıklamalar ve vaatlerle dikkat çeken Trump’ın göreve başlamasına saatler kala mevcut Başkan Joe Biden, çarpıcı bir karara imza attı.

WSJ’nin aktardığı habere göre, Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Biden yönetiminin son saatlerinde bazı isimlere af çıkarıldığı duyuruldu.

DİKKAT ÇEKEN AF HAMLESİ

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Biden’ın son saatlerinde, eski Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Covid sürecinin öne çıkan ismi Dr. Anthony Fauci ve 6 Ocak 2021’deki Kongre baskınını soruşturan komitenin üyeleri ile ifade veren polis memurlarını kapsayan bir af kararı aldığı duyuruldu.

Biden, kararının ardından yaptığı açıklamada, "Hukukun üstünlüğüne inanıyorum ve yasal kurumlarımızın siyasetin önüne geçeceğine dair umudumu koruyorum. Ancak bu olağanüstü koşullarda vicdanım rahat bir şekilde hareketsiz kalamazdım." dedi.

TRUMP - MİLLEY GERİLİMİ

Trump, 2023’te Mark Milley’i, başkanlığı döneminde Çinli mevkidaşıyla görüşmesi nedeniyle sert bir dille eleştirmiş ve bu görüşmenin "ihanet" olduğunu savunarak idam cezasını dile getirmişti.

Milley ise bu tehditlere karşı ailesinin güvenliğini sağlamak için önlem aldığını belirtmişti.

PANDEMİ DÖNEMİNDE TRUMP'IN HEDEFİ OLDU

Covid-19 salgını sırasında ABD’nin ön saflarında yer alan Dr. Anthony Fauci de Trump’ın eleştirilerinden nasibini almıştı.

Trump, seçim kampanyası sırasında Fauci’nin pandemi önlemlerine yönelik açıklamalarını sık sık hedef almış ve sert tepki göstermişti.

Trump’ın göreve başlamasıyla birlikte ABD’de yeni bir dönem başlarken Biden’ın bu kararı, olası siyasi hesaplaşmaların önüne geçmek adına dikkat çekici bir hamle olarak yorumlanıyor.