Joe Biden'dan yeni gaf: Jessica Alba'dan iş istedi Beyaz Saray'da İspanyol ve Meksika kökenli Amerikalıları ağırlayan ABD Başkanı Joe Biden, burada ünlü Hollywood yıldızı Jessica Alba'ya yönelttiği "Bana bir iş bulabilir misin?" sorusu ile dikkat çekti.

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Haber Merkezi

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da İspanyol ve Meksika kökenli Amerikalıları ağırladı.

Ocak ayında görev süresi dolacak olan Biden'ın, burada ağırladığı Jessica Alba'ya yönelttiği soru kahkahalarla karşılandı.

ÜNLÜ YILDIZDAN İŞ İSTEDİ

Ünlü Hollywood yıldızı Jessica Alba'dan şakayla karışık iş isteyen Biden, Alba'nın bir milyar dolarlık şirketine atıf yaparak "Jessica, çok başarılı olursam bana da bir iş bulabilir misin?" sorusunu yöneltti.

Katılımcıların bu sözlere tepkisi alkış ve kahkaha oldu.

TRUMP'IN 'GÖÇMEN KARŞITI' AÇIKLAMARINA YANIT

Konuşmasında Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump’ın göçmen karşıtı söylemlerine de değinen biden, şu sözleri sarf etti:

Biz göçmenleri şeytanlaştırmıyoruz. Onları saldırılar için hedef göstermiyoruz. Ülkemizin kanını zehirlediklerini düşünmüyoruz.



Biz göçmenlerin kurduğu bir ulusuz ve gücümüz buradan geliyor.