Joe Biden'dan Zelenskiy'e: Beni dinleseydi böyle olmazdı

Rusya Ukrayna savaşı hakkında konuşan ABD Başkanı Biden, 'Rusya saldıracak dedim. Bana kulak asmadı. Beni dinleseydi böyle olmazdı' dedi.

Rusya- Ukrayna arasında 24 Şubat günü başlayan savaş, kıvılcımlarıyla devam ediyor.

109. gün geride bırakılırken Ukrayna’ya 40 milyar dolar değerinde silah yardımı sözü veren ABD Başkanı Joe Biden, 3 Haziran günü "Ukrayna, Rusya'ya toprak versin ve barışsın" demişti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'nın Ukrayna'yı Işgal edeceğinin söylenmesi üzerine ise Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 'Panik yarattığı' düşündesiyle Biden'a kulak asmamıştı.

"Rusya saldıracak dedim, beni dinleseydi böyle olmazdı"

Amerika, Zelenskiy'i sattı mı düşünceleri dört bir yandan yükselirken Biden dün yaptığı basın açıklamasında, “Ben defalarca kez Zelenski’yi uyardım. Rusya saldıracak dedim. Bana kulak asmadı. Beni dinleseydi böyle olmazdı” şeklinde konuştu.