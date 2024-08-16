Joe Biden’den Gazze’de açıklaması: Anlaşmaya hiç olmadığımız kadar yakınız ABD Başkanı Joe Biden, Katar’ın başkenti Doha’da gerçekleştirilen ateşkes müzakerelerine ilişkin yaptığı açıklamada, “İsrail ile Hamas arasında ateşkes ve esir anlaşması sağlamaya hiç olmadığımız kadar yakınız” dedi.

İHA

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 7 Ekim 2023'ten beri sürerken bölgede tansiyon düşmüyor.

İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını da içeren bir ateşkes anlaşması için uluslararası alanda yoğun diplomatik girişimler sürüyor.

MÜZAKERELER SONA ERDİ

Katar’ın başkenti Doha’da dün başlayan Gazze Şeridi’nde ateşkes ve esir anlaşması müzakereleri bugün sona erdi.

ABD Başkanı Joe Biden 2 gün süren müzakerelere ilişkin Beyaz Saray’da gazetecilere açıklama yaptı.

"ANLAŞMAYA HİÇ OLMADIĞIMIZ KADAR YAKINIZ"

Biden açıklamasında, “İsrail ile Hamas arasında ateşkes ve esir anlaşması sağlamaya hiç olmadığımız kadar yakınız” dedi.

Henüz anlaşmanın olgunlaşmadığını ancak tarafların Doha’da görüşmeler yapılmadan 3 gün öncesine göre daha yakın olduklarını belirten Biden, “Uğursuzluk getirmek istemiyorum ama elimizde bir şeyler olabilir” ifadelerini kullandı.

HAMAS’TAN ABD’YE 'SAHTE OLUMLU HAVA' SUÇLAMASI

Öte yandan Hamas’ın üst düzey yetkilisi Sami Abu Zuhri ise yaptığı açıklamada, Biden yönetimini suçlayarak, “sahte bir olumlu hava” oluşturmaya çalıştıklarını belirtti.

Zuhri, ABD'nin Gazze'deki savaşı durdurmak gibi gerçek bir niyeti olmadığını ve sadece zaman kazanmaya çalıştığını vurguladı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)