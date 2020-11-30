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    Joe Biden'ın ayağı burkuldu

    Joe Biden'ın ayağı burkuldu

    ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın, Şükran Günü (Thanksgiving) kutlamaları çerçevesinde bulunduğu Deleware eyaletinde, köpeği ile oynarken ayağını burktuğu bildirildi.
    • AA
    • 30.11.2020 - 04:16
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    Amerika Birleşik Devletleri başkanlığına seçilen Joe Biden, Şükran Günü'nde (Thanksgiving) kutlamalara katıldı. Katıldığı kutlamalarda ayağını incitti.

    Biden'ın ekibinden yapılan açıklamada, cumartesi günü köpeği ile oynadığı esnada dengesini kaybederek sağ ayağını incittiği ancak röntgende "bariz bir kırık görülmediği" belirtildi.

    AYRINTILI TOMOGRAFİ ÇEKİLECEK

    Biden'ın doktoru Kevin O'Connor, "Başkan seçilen Joe Biden sağ ayağında bir burkulma yaşadı. İlk röntgenler belirgin bir kırık olmadığı yönünde güven veriyor. Yine de daha ayrıntılı görüntüleme için ek bir bilgisayarlı tomografi çekilecek." dedi.

    78 yaşında ABD'nin en yaşlı seçilmiş başkanı unvanına sahip Joe Biden ve eşi Jill Biden'ın "Major" ve "Champ" isminde iki Alman çoban köpeği bulunuyor.

    Joe Biden ın ayağı burkuldu #1

    Joe Biden ın ayağı burkuldu #2

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