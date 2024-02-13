Joe Biden'ın Binyamin Netanyahu'ya küfür ettiği öne sürüldü ABD basını tarafından Başkan Joe Biden'ın özel görüşmelerinde çevresine İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında birden fazla kez sinkaflı küfür kullandığı iddia edildi.

AA & Ensonhaber

ABD ile İsrail arasındaki gerilim son günlerde sık sık haberlere konu oluyor.

NBC News'in Başkan Joe Biden'ın özel sohbetlerinde bulunan ve ismi açıklanmayan beş ayrı kaynağa dayandırdığı haberine göre Biden, yakın dönemde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu en az 3 özel sohbetinde hakaret içeren sıfatla niteledi.

Biden, özel sohbetlerinde İsrail'in ateşkesi kabul etmesi için çaba gösterdiğini ancak Netanyahu'nun kendisinin burnundan getirdiğini söyledi.

Habere göre Netanyahu ile başa çıkmanın imkansız olduğunu belirten Biden, çevresiyle İsrail Başbakanı'na ilişkin konuşmalarında Netanyahu'dan 'bu adam' gibi küçümseyici ifadeler de kullandı.

Açıklama yapıldı

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada ise Biden'ın Netanyahu hakkında söz konusu ifadeleri kullanmadığı savunuldu.

Biden ve Netanyahu, önceki gün Hamas'ın elinde kalan tüm rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamaya yönelik devam eden çabaları ele almak üzere telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Biden'ın Netanyahu'ya Gazze Şeridi'nde yerlerinden edilen kişilerin sığındığı bir bölge olan Refah kentinde 1 milyondan fazla insanın güvenliğini sağlamak için inandırıcı ve uygulanabilir bir plan olmadan askeri operasyona başlamaması gerektiği görüşünü yinelediği ifade edilmişti.