Joe Biden’ın, inanç temelli vize yasağı getirmemesi için tasarı onaylandı

ABD Temsilciler Meclisi tasarısının, Joe Biden'ın masasına gitmeden önce Senato'da da kabul edilmesi gerekiyor.

ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulu, başkanın inanç temelli vize yasağı getirmesini önleyen tasarıyı oylamaya sundu.

Oylamada Demokratların oylarıyla geçen tasarıya 218 vekil "evet", 208 vekil ise "hayır" oyu verdi.

Oylamada sadece tek bir Cumhuriyetçi Meclis üyesi evet oyu kullandı.

VİZE YASAKLARI YENİDEN GÜNDEME GELMESİN

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın "nüfusunun çoğunluğu Müslüman bazı ülkelere getirdiği vize yasağı" benzeri düzenlemelerin başkanın uhdesinden tamamen çıkarılması amacıyla hazırlanan tasarı, Senato'da da kabul edilmesi halinde imzalanması için Başkan Joe Biden'ın masasına gönderilecek.

Tasarıya tam destek veren Demokrat vekiller, göçmenlere verilen vizelerin herhangi bir inanç temeline göre yapılamayacağını ve Trump'ınkine benzer vize yasaklarının yeniden gündeme gelmemesi gerektiğini vurguluyor.

BIDEN, GÖREVİNİN İLK GÜNÜNDE SÖYLEMİŞTİ

Tasarının öncülüğünü yapan Demokrat Kaliforniya vekili Judy Chu, konuya ilişkin açıklamasında, "Bir daha asla başkanın, sırf dinlerinden dolayı insanların ABD'ye gelmelerini yasaklayamayacağından emin olmalıyız." değerlendirmesini yaptı.

Eski Başkan Trump, 20 Ocak 2017'de göreve başladığında nüfusunun çoğunluğu Müslüman bazı ülkelere vize yasağı getirmiş, söz konusu uygulama ABD mahkemelerine takılmıştı.

Ancak ABD Yüksek Mahkemesi, söz konusu vize düzenlemesinin kısmen uygulanabilmesine hükmetmişti.

20 Ocak'ta göreve gelen Biden, görevinin ilk gününde bu vize yasağını kaldırdığını açıklamıştı.