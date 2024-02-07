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Joe Biden’ın kafası karıştı: Hamas yerine muhalefet dedi

Joe Biden’ın kafası karıştı: Hamas yerine muhalefet dedi ABD Başkanı Joe Biden, dün Beyaz Saray’da açıklama yaptığı sırada gelen esir anlaşmasına ilişkin soru üzerine, “Bazı adımlar var ama muhalefetten bir tepki geldi” dedi. Etrafındakilerin “Muhalefet” kelimesini “Hamas” olarak düzeltmesiyle Biden, “Pardon, Hamas’tan bir tepki geldi” ifadelerini kullandı.