Joe Biden’ın kafası karıştı: Hamas yerine muhalefet dedi

İHA
ABD Başkanı Joe Biden, reformlar içeren Ulusal Güvenlik Anlaşması'na ilişkin Beyaz Saray’da açıklama yaptı.
Açıklaması sırasında Gazze Şeridi’ndeki esir anlaşmasının nasıl sonuçlanacağı yönündeki bir soruya cevap veren Biden, konuşmakta zorluk yaşayınca, “İzin verin kelimelerimi seçeyim” dedi.
Yine şaşırdı: Muhalefet yerine Hamas dedi...
Bazı adımların olduğunu vurgulayan Biden, “Muhalefetten bir tepki geldi” deyince etrafındakiler, “Hamas” diyerek Biden’ı düzeltti.
Biden ise, “Pardon evet. Hamas’tan bir tepki geldi. Ama biraz abartılı görünüyor. Şu anda devam eden müzakereler var” ifadelerini kullandı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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