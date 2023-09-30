John Bolton, Türkiye'ye karşı Yunanistan'ın güçlendirilmesini istedi Amerikalı eski yetkili, Akdeniz'deki NATO varlığının güçlü olması gerektiğini söyledi. Bolton, Atina'nın öneminin artacağına dair ifadeler kullandı.

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Türkiye karşıtı tutumuyla bilinen ABD'nin eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Yunan basınına demeç verdi.

Donald Trump'ın ABD Başkanlığı döneminde görevinden uzaklaştırılan Bolton, kullandığı ifadelerle bir kez daha Ankara'yı hedef aldı.

Türkiye'nin, Boğazlar ve Orta Doğu'daki konumu nedeniyle coğrafi olarak NATO'nun kritik bir üyesi olduğunu söyleyen Bolton, buna karşılık Yunanistan'ın güçlendirilmesi gerektiğini savundu.

Ankara'ya karşı Atina çağrısı

"Erdoğan döneminde bu daha büyük bir sorun oldu." diyen Bolton, şu ifadeleri kullandı:

NATO’nun güneydoğu kanadını güçlendirmek, günümüz dünyasında her zamankinden daha önemli.



Türkler, Erdoğan hükümeti döneminde sorumlu bir şekilde adım atmaya istekli değilse, o zaman bunun Yunanistan'ın önemini ve üstlenmeye hazır olduğu rolü artıracağını düşünüyorum.



Çünkü Akdeniz'de güçlü bir NATO varlığına ihtiyacımız var.

Bolton, daha güçlü bir NATO'nun Yunanistan'ın daha güçlü katılımını gerektirdiğini düşündüğünü anlattı.

"ABD Türkiye'ye yeterince baskı yapmıyor"

Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliği konusunda birçok açıdan "sorunlara neden olduğunu" iddia eden Bolton, "Hâlâ yapacak çok işimiz var." dedi ve ekledi:

ABD'nin, bu konuda Türkiye'ye gerektiği kadar baskı yapmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla Doğu Akdeniz'de istikrarsızlık ve gerginlik yakın gelecekte de devam edecek.

Yunanistan savunması: Kritik olacak

John Bolton, ABD ile Yunanistan arasında askeri iş birliğinin artırılması gerektiğine yönelik tavrını da dile getirdi:

Yunanistan'ın sadece Karadeniz için değil, Akdeniz için de önemli bir role sahip olduğunu düşünüyorum. Artık Orta Doğu'da ve Afrika'da Avrupa'yı çok etkileyecek gelişmeler görüyoruz.



Bir Akdeniz ülkesi olarak Yunanistan'ın konumu kesinlikle kritik olacak. Bu nedenle, ABD'nin daha kapsamlı bir askeri varlığını ve Yunanistan ile işbirliğini tercih ederim.

Türkiye'yi hedef alan sözler

Bolton; Yunanistan, ABD ve İngiltere arasındaki daha yakın işbirliğinin "Türkiye sorununu çözeceğini" düşündüğüne dair sözler sarf ederken, "Belki bu bize bir yol göstermemize yardımcı olur." şeklinde konuştu.