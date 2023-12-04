John Bolton: Ukrayna için acele etmeliyiz, yoksa Rusya kazanacak Bolton, yardım konusunda harekete geçmemeleri halinde Rusya'nın galip geleceğini söyledi. Biden'a seslenen Bolton, "Daha iyi bir iş çıkarmamız gerekiyor" dedi.

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Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Ukrayna konusunda Kongre'ye seslendi.

Bolton, dikkatlerin İsrail'in Gazze saldırılarına çevrildiği bir dönemde, Amerikalıların Rusya ile savaşan Ukrayna'yı unutabileceğini söyledi.

"Yardım etmezsek eninde sonunda Rusya kazanacak"

Kongre'yi, Ukrayna'yı desteklemek için "hızlı hareket etmeye" çağıran Bolton, şöyle dedi:

Eğer Ukraynalılara yardım etmezsek eninde sonunda Rusya kazanacak. Daha iyi bir iş çıkarmamız gerekiyor.

Biden'a çağrı: Ukrayna'nın kazanmasına yardım et

Temsilciler Meclisi ve Senato üyelerinin ABD Başkanı Joe Biden'a, Ukrayna ile kazanma stratejisi geliştirmesi için daha fazla baskı yapması gerektiğini savunan Bolton, şöyle devam etti:

Sadece Ukrayna'nın kaybetmesini engellemekle kalmayıp, aynı zamanda Ukrayna'nın nasıl kazanabileceğini de çözmeli.

Ukrayna'ya ilave yardım ABD'yi böldü

Biden yönetimi, askeri ve mali destekle Ukrayna'nın yanında yer alırken, bazı Cumhuriyetçiler maliyetleri işaret ederek daha fazla harcama yapılmasına karşı çıkıyor.

"Sanırım Ukraynalılar, Amerikan desteğinin bir kısmını kaybetmekten endişeli." diyen Bolton, "Umarım ilave askeri desteği vermenin bir yolunu buluruz." ifadesini kullandı.

"Her an gerçekleşebilir, hazırlıklı olmalıyız"

The Hill'in aktardığına göre, eski Amerikalı yetkili, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: