John Kerry, uçakta maskesiz görüntülendi

Donald Trump'ın oğlu, maskesiz fotoğrafını paylaştığı Kerry hakkında sert ifadeler kullandı.

ABD İklim Özel Elçisi John Kerry, koronavirüs salgını döneminde uçakta yolculuk ederken maskesiz görüntülendi.

Eski Başkan Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr, fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Kerry'nin maskesiz fotoğrafı, ABD'de adeta ortalığı karıştırdı. Ülke basınında çıkan haberlerde, Biden'ın elçisinin Amerikan Hava Yolları ile Boston'dan Washington D.C.'ye uçtuğu belirtildi.

SERT SÖZLER: İKİYÜZLÜ...

ABD'de salgınla mücadele konusunda yapılan düzenlemelerle birlikte söz konusu hava yolu şirketinin, uçuşlarda maskeyi takmayı zorunlu hale getirdiği kaydedildi.

Ancak bir karede maskesiz olduğu görülen Kerry ile ilgili Trump'ın oğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda sert ifadeler kullanarak, "Liberal ikiyüzlü ve Biden yönetiminin yetkilisi John Kerry, Joe Biden'ın Federal maske direktifini ihlal ediyor." diye yazdı.

'PARA CEZASINA ÇARPTIRILACAK MI' SORUSU

ABD basını, uçakta yolcuların yemek sırasında maskelerini çıkarabildiğini hatırlattı. Fotoğrafta ise böyle bir durumun söz konusu olmadığına dikkat çekildi. Boston'dan D.C.'ye uçuşun, yaklaşık 1.5 saat sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

Trump, paylaşımının devamında, "Maskesi çıkmış ve yemek yemiyor ya da içmiyor. Yasayı çiğnediği için para cezasına çarptırılacak mı ve normal vatandaşlar gibi Amerikan Hava Yolları ile uçması yasaklanacak mı?" sorularını yöneltti.

Beyaz Saray'dan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

AMERİKAN HAVA YOLLARI'NIN PANDEMİ KURALI

Amerikan Hava Yolları, geçen ay yaptığı açıklamada, "ABD hükümetinin direktiflerine uygun olarak, maske takmayı reddeden kişilerin uçağa binmesi kabul görmeyebilir, uçaktan çıkarılabilir veya federal yasalar uyarınca cezalara tabi tutulabilir, ayrıca gelecekteki seyahatleri engellenebilir." bilgisine yer verilmişti.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ MESAJLARI

John Kerry'nin bulunduğu kare, sosyal medyada tepkileri üzerine çekti. Muhafazakar yorumcu Todd Starnes, "John Kerry yüz maskesi takmadan uçabiliyor, ancak dört yaşındaki otistik bir çocuk ve ailesi kovuluyor. Biden'in Amerikası." diye yazdı.

Kyle Morris adlı kullanıcı, "Beyaz Saray, John Kerry'nin fotoğrafları hakkında sessiz." ifadesini kullandı. John Cardillo, "John Kerry ve Amerikan Hava Yolları'nın burada hesap verecekleri çok şey var." diyerek tepkisini dile getirdi.