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    Johnson'un oğlunun adı belli oldu

    Johnson'un oğlunun adı belli oldu

    İngiltere Başbakanı Johnson ve eşi Carrie Symonds, çocuklarına Wilfred Lawrie Nicholas ismini verdi.
    • AA
    • 03.05.2020 - 00:27
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    Johnson'un oğlunun adı belli oldu

    İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un nişanlısı Carrie Symonds, yeni doğan oğullarına, dedelerinin isimlerine ek olarak, İngiliz lideri koronavirüs hastalığından kurtaran doktorların adını verdiklerini açıkladı.

    INSTAGRAM PAYLAŞIMIYLA DUYURDU

    Symonds, Instagram hesabından "Wilfred Lawrie Nicholas Johnson'ı takdim ediyorum" notuyla oğluyla bir fotoğrafını paylaştı.

    DEDESİ OSMAN KEMAL'İN ADINI VERDİ

    Wilfred adının Johnson'ın büyükbabasının, yani gazeteci yazar Ali Kemal'in oğlu, Osman Kemal Wilfred Johnson'dan, Lawrie adının kendi büyükbabasından geldiğini  kaydeden 32 yaşındaki Symonds, "Nicholas da geçen ay Boris'in hayatını kurtaran Dr. Nick Price ve Dr. Nick Hart'ın adından geliyor." dedi.

    6. KEZ BABA OLDU

    Koronavirüs tedavisinin ardından 27 Nisan'da göreve dönen 55 yaşındaki Johnson, 29 Nisan'da 6. kez baba olmuştu.

    Johnson'ın 2018'de biten son evliliğinden 4, evlilik dışı bir ilişkisinden de bir çocuğu bulunuyordu.

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