Jonathan Glazer, Oscar ödülleri töreninde Gazze'deki İsrail işgaline tepki gösterdi ABD'de bu yıl 96’ncısı düzenlenen Oscar ödül törenine Glazer'ın konuşması damgasını vurdu.

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AA & Ensonhaber

Oscar ödüllü yönetmen Jonathan Glazer, Gazze'ye destek açıklaması yaptı.

ABD'de bu yıl Oscar ödül töreninin 96’ncısı düzenlendi.

"Yabancı Dilde En İyi Film" dalında Holokost'u anlatan "Zone of Interest" filmiyle ödül kazanan Glazer, ödülünü kabul ederken yaptığı konuşmada Gazze'deki işgale tepki gösterdi.

Gazze mesajı verdi

Glazer, "Şu an burada (Gazze'deki) bir işgal ile gasbedilen Holokost'u ve Yahudiliklerini reddeden kişiler olarak karşınızda duruyoruz." dedi.

"İnsanlıktan çıkarma eylemlerinin kurbanları"

Bu işgalin pek çok masum insan için çatışma getirdiğini belirten Glazer, şöyle devam etti:

İster İsrail'deki 7 Ekim kurbanları olsun, isterse halen Gazze'de devam eden saldırılar olsun, hepsi bu insanlıktan çıkarma eylemlerinin kurbanları.

Salona kırmızı broşlarla geldiler

Öte yandan Aralarında Ramy Youssef, Mark Ruffalo ve Billie Eilish gibi ünlü Hollywood yıldızlarının bulunduğu birçok oyuncunun salona "Gazze'de ateşkes" talebini sembolize eden kırmızı broşlarla gelmesi dikkati çekti.

"Çocukları öldürmeyi bırakın"

Ünlü oyuncu Ramy Youssef da ödül töreni öncesinde medyaya yaptığı açıklamada şu mesajı verdi: