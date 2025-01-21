ABD'nin 47. başkanı olan Donald Trump, 2016-2020 döneminin ardından ikinci başkanlık dönemine başladı.

Trump, yemin törenindeki konuşmasında, "Panama Kanalı'nı geri alacağız" ifadesini de kullandı.

PANAMA'DAN TRUMP'A TEPKİ

Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Trump'a tepki gösterdi.

Mulino, "Donald Trump tarafından ifade edilen sözleri kapsamlı şekilde reddetmeliyim. Panama Kanalı, Panama'nındır ve öyle kalacak" ifadelerini kullandı.

Trump'ın Panama Kanalı'nın Çin tarafından kontrol edildiği iddiasına dikkati çeken Mulino, "Dünyada yönetimimize müdahale eden herhangi bir ulusun varlığı söz konusu değildir" görüşünü paylaştı.

Mulino, Torrijos-Carter Anlaşması'nı hatırlatarak şunları kaydetti:

Kanal, hiç kimsenin verdiği bir taviz değildi. Torrijos-Carter Anlaşması'nın bir sonucu olarak 1999'da doruğa ulaşan kuşaklar boyu süren mücadelenin bir ürünüydü. O zamandan bu yana 25 yıldır kesintisiz şekilde ABD de dahil dünya ticaretine hizmet etmek amacıyla bu kanalı sorumlu şekilde yönettik ve genişlettik. Tarih ve ABD'ye yönelik eylemlerimiz de gösteriyor ki bizi koruyan hakları, anlaşmanın hukuki temelini, bizi farklı kılan saygınlığımızı ve uluslararası hukukun bize verdiği gücü, ülkeler arasındaki ve her şeyden önce müttefik ve dost ülkeler arasındaki ilişkileri yönetmenin ideal yolu olarak kullanacağız.