Josep Borrell: Birçok AB ülkesinin Filistin devletini tanıması bekleniyor Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Filistin devletinin tanınması noktasında mayıs ayını işaret etti.

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İsrail'in Gazze'de masumları öldürmesine bazı Avrupa ülkeleri karşı çıkmaya başladı.

Bu ülkeler, Filistin devletini tanınma yönünde de adım atacak.

Bunun ilk sinyali ise Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'den geldi.

Borell, mayıs ayını işaret etti

Avrupa Birliği'nin Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Riyad'daki Dünya Ekonomik Forumu özel toplantısının oturum aralarında açıklamalarda bulundu.

Borell yaptığı açıklamada, birçok Avrupa Birliği üyesi devletin mayıs ayı sonuna kadar Filistin devletini tanımasının beklendiğini söyledi.

Filistin'i tanımaya hazır olan ülkeler

İrlanda, Malta ve Slovenya liderleri, 22 Mart'ta İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile birlikte yaptıkları ortak açıklamada, "koşullar uygun olduğunda" Filistin'i tanımaya hazır olduklarını bildirmişti.