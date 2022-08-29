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    Josep Borrell: Tüm Ruslara vize yasağından yana değilim

    AB yetkilisi, Ruslar konusunda seçici olmaları gerektiğini söyledi. Borrell, "Tüm Ruslara vize verilmesini durdurma taraftarı değilim" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 29.08.2022 - 11:09
    • Güncelleme : 29.08.2022 - 11:17
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    Josep Borrell: Tüm Ruslara vize yasağından yana değilim

    Avrupa Birliği (AB), Rus vatandaşlarına vize verilmeye devam edilip edilmemesini tartışıyor.

    Brüksel'de bu konuda görüş birliği henüz sağlanmış değil.

    AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Rus sivil nüfusuyla ilişkileri kesmenin yardımcı olacağını düşünmüyorum." dedi.

    Borrell vize konusunda temkinli

    Borrell, "Bu fikrin, gerekli oy birliğine sahip olacağını da düşünmüyorum." ifadesini kullandı.

    AB dışişleri bakanları toplantılarına başkanlık eden Borrell, oligarklar gibi bazı Rusların vize alma şeklini gözden geçirmeleri gerektiği görüşüne sahip olduğunu anlattı.

    "Tüm Ruslara vize verilmesini durdurma taraftarı değilim"

    "Daha seçici olmalıyız." diyen Borrell, "Ancak tüm Ruslara vize verilmesini durdurma taraftarı değilim." diye ekledi.

    AB dışişleri bakanları, bu hafta, doğudaki bazı üye ülkelerin sınırlarını Rus turistlere tek taraflı olarak kapatmakla tehdit etmesinin ardından, verilen seyahat izinlerinin sayısını azaltmak amacıyla Moskova ile vize anlaşmasını askıya almaya kararlı görünüyor.

    Brüksel'e 'tam yasak' çağrısı

    Çek Cumhuriyeti ve Polonya gibi ülkeler, Ukrayna'ya saldırılar sonrası Rus turistlere vize vermeyi durdururken, Brüksel'den "tam yasak" talebinde bulunmuştu.

    Josep Borrell: Tüm Ruslara vize yasağından yana değilim #1


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