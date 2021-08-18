Josep Borrell: Türkiye, Afganların göçünü önlemede çok önemli

Afganistan'daki gelişmeleri değerlendiren AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, "Türkiye'den geçmeye çalışacak çok insan olacaktır" ifadesini kullandı.

Taliban'ın kontrolündeki Afganistan'da ortaya çıkan tablo, Avrupa Birliği'ndeki (AB) sıcaklığını koruyor.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İspanya devlet radyosu RNE'ye yaptığı açıklamada, Afganistan'da yaşanan gelişmeleri ve AB'nin alacağı tutumu değerlendirdi.

AFGAN GÖÇÜ AÇIKLAMASI

"Kabil Havalimanı'nda ilk günkü görüntüleri görünce ülkeden çıkmak için neleri göze aldıklarını anlıyoruz." diyen Borrell, Avrupa'ya olası Afgan göçünü engellemede Türkiye'nin rolünün önemli olacağını savundu.

"TÜRKİYE ÇOK ÖNEMLİ BİR ROL OYNAYACAKTIR"

Borrell, konuya ilişkin, "Zaten son 3 aydır bir Afgan göçü var. İran, Irak veya Doğu Akdeniz üzerinden Avrupa'ya geliş var ve daha da olacaktır. Bu, bizim transit ülkelerle sıkı şekilde çalışmamız gerektiğini gösteriyor. İnsanlık krizini önlemek gerekiyor. Burada, Türkiye çok önemli bir rol oynayacaktır. Türkiye'den geçmeye çalışacak çok insan olacaktır ama bu şimdinin değil, geleceğin endişesidir. Şu anda önemli olan Kabil Havalimanı'nın işlevine başlamasıdır." ifadelerini kullandı.

"BATI İÇİN YENİLGİDİR"

Borrell, Taliban'ın Afganistan'da kontrolü almasının Batı'nın başarısızlığı olduğuna işaret ederek, "Afganistan'da olanlar, Batı dünyası için yenilgidir. Bunu tüm açıklığıyla görmek ve tanımak cesaretine sahip olmalıyız." dedi.

"TALİBAN'LA KONUŞMAK ZORUNDAYIZ"

AB'nin Taliban ile görüşmek zorunda olduğuna ilişkin açıklamasının bazı kesimleri şaşırttığını ama Taliban ile görüşmenin kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Borrell, "Onlarla konuşmak zorundayız. Kabil'in kontrolünü alanlarla konuşmazsak, havalimanı güvenliği için bir yol açamayız." görüşünü savundu.

AFGANİSTAN'DAN TAHLİYE KONUSU

Borrell, Afganistan'da AB ülkeleri ile iş birliği yapan Afgan vatandaşlarının ya da hayati tehlikesi olanların tahliye edilmesini bir görev ve sorumluluk kabul ettiklerini, bunun için büyük gayret gösterdiklerini ifade etti.

AB'nin Afganistan Temsilcisi'nin halen bu ülkede bulunduğunu aktaran Borrell, Taliban'ın kontrolünde olan Kabil Havalimanı'nda kısıtlı olsa da AB'ye bağlı askeri uçakların tekrardan uçuşlara başladığını belirtti.

Kabil Havalimanı'nda kaçış izdihamı ViDEO