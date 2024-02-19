Josep Borrell'den Gazze için 'acil insani ara' açıklaması AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 26 üye tarafından İsrail hakkında açıklamanın kabul edildiğini, sürdürülebilir ateşkesle sonuçlanacak acil insani ara çağrısında bulunulduğunu açıkladı.

AA

Gazze'de can pazarı devam ediyor.

İsrail ordusu abluka altındaki Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Tüm uluslararası uyarılara rağmen saldıralara havadan, karadan ve denizden devam eden İsrail ordusu, Gazze'yi yerle bir ediyor.

Sığınmacılar açlık savaşı veriyor

Saldıralardan kaçan Filistinliler, güvenli bölge olarak adlandırılan Refah kentine sığınırken hayatta kalmak için açlıkla mücadele ediyor.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Dışişleri Bakanları toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

"AB'den Gazze için 'acil insani ara' çağrısı"

Orta Doğu'daki durumu tartıştıklarını belirten Borrell şunları söyledi:

26 üye tarafından İsrail hakkında açıklama kabul edildi. Buna göre İsrail Refah'a operasyondan kaçınmalıdır. Bu, oradaki durumu daha da kötü hale getirecek. İsrail ayrıca insani yardımın ulaşmasına izin vermelidir, sivil zayiatından kaçınmalıdır.

AB Yüksek Temsilcisi, "26 ülke Gazze'de sürdürülebilir ateşkesle sonuçlanacak acil insani ara çağrısında bulundu." diye konuştu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)