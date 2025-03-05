Justin Trudeau: Donald Trump'ın yaptığının aptalca olduğu fikrine katılıyorum

AA & Ensonhaber

ABD'nin Kanada'ya uyguladığı yüzde 25 gümrük vergilerini eleştiren Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD'nin en yakın müttefiki ve ortağına karşı ticaret savaşı başlattığını söyledi.

Trudeau, "Direkt olarak ABD'deki birine, Donald Trump'a seslenmek istiyorum. Wall Street Journal'la aynı fikirde olmak benim alışkanlığım değil ama Donald, çok zeki bir adam olmana rağmen bunun çok aptalca bir şey olduğunu söylüyorlar" dedi.

Trudeau, Kanadalıların makul ve nazik olduğunu ancak ülkenin refahının tehlikede olduğu bir kavgadan ise geri adım atmayacaklarını söyledi.

ABD'nin uyguladığı yüzde 25'lik gümrük vergilerine karşılık Kanada, 155 milyar dolar değerindeki ABD mallarına aynı oranda karşılık vereceğini açıkladı.

AMERİKAN HALKINA SESLENDİ

Trudeau, bu vergilerin 30 milyar dolar değerindeki mallara hemen, geri kalan 125 milyar dolar değerindeki ürünlere ise 21 gün içinde uygulanacağını belirtti, "Doğrudan Amerikan halkına seslenmek istiyorum. Bunu istemiyoruz. Sizinle bir dost ve müttefik olarak çalışmak istiyoruz. Sizin de zarar görmenizi istemiyoruz ancak hükümetiniz size bunu yapmayı seçti" ifadelerini kullandı.

Amerikalıların bu yeni gümrük tarifeleri nedeniyle işlerini kaybedeceğini; market alışverişi, benzin, araba ve ev için daha fazla para ödeyeceklerini değerlendiren Trudeau, ayrıca ABD'nin uyguladığı gümrük vergilerinin Kanadalıları da etkileyeceği uyarısında bulundu.

Trudeau, "ABD'nin büyümesi ve refahı için ihtiyaç duyduğu bol miktardaki kritik minerallere, enerjiye, yapı malzemelerine ve gübrelere erişimi engellediler. ABD için yeni bir altın çağ başlatması gerekenler kendi gündemlerini sabote etmeyi seçtiler" değerlendirmesinde bulundu.

"DURUMU OLDUĞUNDAN DAHA BASİT GÖSTERMEYECEĞİM"

Öte yandan ABD'nin uyguladığı gümrük vergilerinin Kanadalıları da etkileyeceği uyarısında bulunan Trudeau, "Şimdi Kanadalı vatandaşlarıma sesleniyorum, durumu olduğundan daha basit göstermeyeceğim. Birlik olup bunun üstesinden gelsek bile bu zor olacak" dedi.

Trudeau, yeni gümrük vergilerinin olumsuz etkilerinin Kanadalı çalışanlar, iş yerleri ve işletmeler üzerinde hissedileceğini ancak Kanada hükümetinin bu fırtınayı atlatabilmek için tüm araçları kullanacağı ve her türlü desteği sağlayacağı vaadinde bulundu.

Kanadalıların ABD halkına değil, ABD hükümetine kızgın olduğunun altını çizen Trudeau, Kanadalıların artık ABD'ye tatile gitmekten veya ABD ürünlerini kullanmaktan vazgeçeceğini söyledi.

Trudeau, ABD ile yapılacak spor müsabakaları için, "Muhtemelen Amerikan marşını yuhalamaya devam edeceğiz ancak Amerikalılara şunu söyleyeyim, sizi yuhalamıyoruz, takımlarınızı yuhalamıyoruz, oyuncularınızı yuhalamıyoruz. Bize zarar vermek için tasarlanmış bir politikayı yuhalıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu süreçte odak noktalarının bu yeni tarifelerin mümkün olan en kısa sürede kaldırılması olacağını belirten Trudeau, ABD ile söz konusu gümrük vergilerini karşılıklı olarak kaldırma konusunda her zaman görüşmelere açık olduğunu da ifade etti.

TRUMP'IN YANITI GECİKMEDİ

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD'nin gümrük vergileri konusunda konuşan Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya karşılık verdi.

Trump, "Lütfen Kanada Valisi Trudeau'ya söyleyin, ABD'ye misilleme tarifesi uyguladığında bizim karşılıklı tarifemiz de derhal aynı miktarda artacaktır" ifadesini kullandı.