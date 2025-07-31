Justin Trudeau, Katy Perry'nin konserini en önden izledi

Kanada'nın eski başbakanı Justin Trudeau, siyaset dışındaki yaşamıyla bir kez daha gündemde.

Trudeau, geçtiğimiz günlerde ünlü pop yıldızı Katy Perry ile baş başa romantik bir yemek yerken kameralara yakalandı.

İkisi de bekar olan medyatik isimlerin, henüz duyurmadıkları bir duygusal ilişki içinde olduğu iddia edildi.

ŞİMDİ DE KONSERİNE KATILDI

Ünlü isimlerden, sosyal medyayı kasıp kavuran görüntülerine ilişkin bir açıklama gelmezken Trudeau, aşk iddialarını ayyuka çıkaracak bir eylemde bulundu.

53 yaşındaki Trudeau, dün Montreal’de düzenlenen Katy Perry konserini en önden izledi.

KIZINI DA GÖTÜRDÜ

Trudeau'nun konsere, 2023 yılında sonlandırdığı 18 yıllık evliliğinden olan 16 yaşındaki kızı Ella-Grace ile birlikte katıldığı ortaya çıktı.

Eski başbakanının konsere kızıyla gitmesi, "İlişkilerini başka bir evreye taşıdılar ve çocuğunu da Katy ile tanıştırdı." diye yorumlandı.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, Trudeau'nun sahnedeki performansı dikkatle izlediği ve Katy Perry'nin "Dark Horse" şarkısına eşlik ettiği görüldü.

"EKRANA ÇIKMANIN BAŞKA BİR YOLUNU BULDU"

Konser sırasında Perry'nin sahnedeki enerjik performansına hayran kaldığı gözlenen Trudeau'nun oldukça keyifli olduğu anlar, sosyal medyada geniş yankı buldu.

Medyaya yansıyan fotoğraflarda, siyah tişörtüyle oldukça sade ve rahat bir tarz tercih eden Trudeau'nun, alışıldık resmi görünümünden uzaklaşıp, magazin dünyasına adım atması dikkatleri çekti.

Trudeau için, 'Ekrana çıkmanın başka bir yolunu buldu' yorumu yapıldı.