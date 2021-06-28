Justin Trudeau'dan Papa'ya özür dile çağrısı

Kanada Başbakanı Trudeau, yatılı kilise okulu bölgesinde bulunan yüzlerce çocuğa ait kemikler nedeniyle Katoliklerin ruhani liderine seslendi.

Kanada, son haftalarda yatılı kilise okullarında ortaya çıkan toplu çocuk mezarlarını konuşuyor.

Saskatchewan eyaletindeki Marieval Yatılı Kilise Okulu'na ait bölgede, 24 Haziran günü resmi kayıtlarda olmayan mezarlarda 751 çocuğun kemikleri bulundu.

PAPA'YA ÇAĞRI

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, yaşananlardan dolayı Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'e çağrı yaptı.

Euronews'in haberine göre, daha önce Katolik Kilisesi bünyesindeki yerli çocukların uğradığı istismardan dolayı Vatikan'dan resmi özür talep eden Trudeau, isteğini yineledi.

"KANADA'YA GELİP BİZZAT ÖZÜR DİLEMELİ"

Trudeau, Papa ile görüştüğünü belirterek, "Kendisine sadece bir özrün değil, Kanada topraklarına gelip Kanada yerlilerinden bizzat özür dilemesinin ne kadar önemli olduğunu vurguladım." dedi.

Kanada Başbakanı, Kilise'nin konuyla ilgili atılacak adımlarla yakından ilgilendiğini söyledi.

Öte yandan geçen mayıs ayında, British Columbia'daki eski bir yatılı okulun bahçesinde 215 çocuğa ait ceset kalıntılarına rastlanmıştı.

"10 YIL ÖNCE SİNCAPLAR EŞELEYİP ÇIKARDI"

Cowessess First Nation Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Jonathan Lerat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bölgedeki ilk çocuk kemiklerini 10 yıl önce gördüklerini yazdı.

Lerat paylaşımında, "Yaklaşık 10 yıl önce Cowessess Su Fabrikası'nda işten çıkmış eve yürüyordum. Şimdi yanmış kilisenin karşısındaki itfaiyenin arkasına yürüdüm. Sincaplar tarafından kazılıp çıkarılmış bazı kemiklere rastladım. Bir büyüğümü çağırdım. 'Çocuk kemikleri' dedi, toplayıp törenle gömdü." ifadelerine yer verdi.

Lerat buldukları kemiklerin, Marieval Yatılı Kilise Okulunun arkasından 10 metre kadar ileride olduğu bilgisini de paylaştı.