Justin ve Hailey Baldwin Bieber çiftinden ilk aile fotoğrafı: Bebekleriyle poz verdiler

Şarkıcı Justin Bieber ve eşi model Hailey Bieber'dan kalp ısıtan yeni pozlar...
Selena Gomez'den ayrıldıktan 2 ay sonra model Hailey Baldwin ile bir ilişkiye başlayan Justin Bieber, 2018 yılında sevgilisiyle nikah masasına oturmuştu.
Evlendikten sonra aldığı çocuk sorularına "Karımın bedeni, karımın kararı" diyerek cevap veren Justin, Geçtiğimiz mayıs ayında Hailey'nin sürpriz hamileliğini duyurmuştu.
"JACK BLUES"
Bebek müjdesini hamileliğinin altıncı ayına kadar saklayan Hailey Bieber, Ağustos ayında ilk çocuğunu kucağına aldı.
Bieber çifti, erkek çocuklarına "Jack Blues" ismini verdiklerini duyurmuştu.
SADECE AYAKLARINI PAYLAŞMIŞLARDI
30 yaşında ilk kez baba olmanın heyecanını yaşayan Justin Bieber, bebeğinin sadece ayaklarını paylaşarak sevincini duyurmuştu.
Justin, bebeğinin ilk fotoğrafına "Eve hoş geldin" notunu düşmüştü.
İLK AİLE FOTOĞRAFI GELDİ
Cadılar Bayramı kutlamalarına katılan Bieber çifti, kostüm olarak Kim Possible karakterlerini seçti.
Birlikte poz veren çiftin kadrajına oğulları Jack de dahil oldu.
Bu poz, Bieber ailesinin birlikte paylaştığı ilk poz oldu.
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