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Justin ve Hailey Baldwin Bieber çiftinden ilk aile fotoğrafı: Bebekleriyle poz verdiler

Justin ve Hailey Baldwin Bieber çiftinden ilk aile fotoğrafı: Bebekleriyle poz verdiler Cadılar Bayramı kapsamında kostümleriyle poz veren Justin ve Hailey Biber çiftinin karesine, yenidoğan bebekleri de dahil oldu.