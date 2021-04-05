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    Kabe örtüsünün bakım çalışmaları başladı

    Ramazan öncesi Kabe örtüsü mevsimlik bakıma alındı.
    • İHA
    • 05.04.2021 - 02:49
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    Kabe örtüsünün bakım çalışmaları başladı

    Suudi Arabistan İki Kutsal Cami İşleri Genel Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Mekke’de bulunan Kabe'nin örtüsünün mevsimlik bakım çalışmalarının Ramazan ayı öncesinde başladığı belirtildi.

    5 GÜN SÜRECEK

    Başkanlık, çalışmanın 5 gün süreceğini ifade ederek, çalışmaya 14 teknisyenin katılacağını belirtti.

    Teknisyenlere kalite kontrol, sağlık uzmanı ve iş sağlığı güvenliği biriminin eşlik edeceği açıklandı.

    Başkanlık, çalışmanın Covid-19'un yayılmasını engellemek için alınan önlemler doğrultusunda yapılacağını kaydetti.

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