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Kabe örtüsünün bakım çalışmaları başladı
Ramazan öncesi Kabe örtüsü mevsimlik bakıma alındı.
- İHA
- 05.04.2021 - 02:49
Suudi Arabistan İki Kutsal Cami İşleri Genel Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Mekke’de bulunan Kabe'nin örtüsünün mevsimlik bakım çalışmalarının Ramazan ayı öncesinde başladığı belirtildi.
5 GÜN SÜRECEK
Başkanlık, çalışmanın 5 gün süreceğini ifade ederek, çalışmaya 14 teknisyenin katılacağını belirtti.
Teknisyenlere kalite kontrol, sağlık uzmanı ve iş sağlığı güvenliği biriminin eşlik edeceği açıklandı.
Başkanlık, çalışmanın Covid-19'un yayılmasını engellemek için alınan önlemler doğrultusunda yapılacağını kaydetti.